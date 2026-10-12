Maltempo a Reggio Calabria, smottamento a San Lorenzo Marina: evacuate 20 persone dalle abitazioni

Le forti piogge degli ultimi giorni continuano a provocare conseguenze nel territorio reggino. Nella frazione marina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, uno smottamento del terreno ha interessato alcune abitazioni, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di 20 persone. Per garantire la sicurezza dei residenti, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, il sindaco Natale Alessandro Polimeni ha firmato un’apposita ordinanza di evacuazione degli immobili coinvolti dal cedimento.
L’area interessata si trova a poca distanza da Melito Porto Salvo, centro colpito sabato scorso da una violenta ondata di maltempo. Alla luce della situazione, sono state adottate misure precauzionali per scongiurare possibili rischi per gli abitanti delle case interessate dallo smottamento.