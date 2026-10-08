“Mai bandiera bianca”: Messina aderisce alla campagna nazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Messina aderisce alla campagna nazionale “Mai bandiera bianca”, promossa dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul contrasto alla violenza maschile contro le donne e a ogni forma di discriminazione di genere. A testimonianza dell’adesione all’iniziativa, sulla facciata centrale di Palazzo Zanca è stato esposto lo striscione “Mai bandiera bianca”, per dare un segnale concreto e visibile dell’impegno delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sul fronte delle pari opportunità, della promozione di una cultura del rispetto e della tutela dei diritti.

“L’adesione alla campagna nazionale “Mai bandiera bianca” rappresenta un passo importante nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti”

“L’adesione alla campagna nazionale “Mai bandiera bianca” rappresenta un passo importante nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere”, dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, in rappresentanza della Giunta guidata dal Sindaco Federico Basile. “Non si tratta soltanto di un gesto simbolico: portare questo messaggio sulla facciata di Palazzo Zanca significa rendere visibile l’impegno delle istituzioni e ribadire che contro la violenza sulle donne non si può arretrare. La collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’ANCI e con il Dipartimento per le Pari Opportunità ci consente di rafforzare una rete istituzionale impegnata a promuovere politiche inclusive, a contrastare gli stereotipi e a costruire interventi sempre più efficaci a tutela dei diritti. La parità e il rispetto si costruiscono ogni giorno, anche attraverso le scelte amministrative e la capacità di incidere sulla cultura e sulla consapevolezza della comunità”.

“A nome dell’intero Consiglio Comunale esprimo grande soddisfazione per l’adesione del Comune di Messina alla campagna ‘Mai bandiera bianca’, sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Minutoli. “È particolarmente significativo che questa iniziativa abbia raccolto la partecipazione e il sostegno unanime di tutte le forze politiche presenti in Aula. Quando sono in gioco diritti fondamentali, contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità, le istituzioni hanno il dovere di parlare con una voce comune. L’unanimità espressa dal Consiglio Comunale testimonia la volontà di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che richiede prevenzione, cultura, responsabilità e un impegno costante. Con questo messaggio esposto sulla facciata di Palazzo Zanca, Messina ribadisce pubblicamente che non intende abbassare la guardia e che il contrasto alla violenza e alle discriminazioni rappresenta una responsabilità condivisa”.

La campagna “Mai bandiera bianca” nasce con l’obiettivo di coinvolgere i Comuni italiani in un’azione nazionale di sensibilizzazione e di promuovere una mobilitazione permanente contro la violenza maschile sulle donne e contro ogni discriminazione di genere. Con l’esposizione dello striscione a Palazzo Zanca, Messina sceglie di rendere visibile il proprio “no” alla violenza e di tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità, richiamando istituzioni, associazioni e cittadini alla responsabilità e alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla dignità di ogni persona.