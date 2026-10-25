Lutto nella Chiesa siciliana, è morto il cardinale Paolo Romeo: l’ex arcivescovo di Palermo aveva 88 anni

La Diocesi di Acireale annuncia la scomparsa, all’età di 88 anni, di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo e figlio della Chiesa acese, avvenuta domenica 25 ottobre 2026 al presidio ospedaliero “San Marco” di Catania. La camera ardente sarà allestita martedì 27 ottobre alle ore 9.30 nella Basilica Cattedrale di Acireale, dove alle ore 20.00 si terrà una veglia di preghiera. Le esequie saranno celebrate mercoledì 28 ottobre, alle ore 11, nella Basilica Cattedrale di Acireale. Figura importante della Chiesa cattolica italiana, il cardinale Romeo ha attraversato una stagione di grandi cambiamenti e sfide pastorali. Nel suo ministero si è distinto per uno stile diretto e franco, favorendo il dialogo con le istituzioni e invitando sacerdoti e laici a testimoniare la fede con coerenza e impegno.

Il suo ministero episcopale è stato accompagnato dal motto Caritas omnia sustinet («La carità tutto sopporta»), sintesi di una spiritualità posta al servizio della Chiesa e delle persone. Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, viene ordinato sacerdote il 18 marzo del 1961. Intraprende presto il servizio diplomatico presso la Santa Sede, opera in diverse rappresentanze pontificie nel mondo e matura una visione ampia dal respiro internazionale della missione della Chiesa, che caratterizza tutto il suo operato. Dopo aver prestato servizio nelle rappresentanze pontificie nelle Filippine, in Belgio e Lussemburgo, presso le comunità europee, in Venezuela, in Rwanda e in Burundi, il 17 dicembre 1983 è stato nominato nunzio apostolico ad Haiti, ricevendo l’ordinazione episcopale da san Giovanni Paolo II il 6 gennaio 1984. Ha successivamente ricoperto l’incarico di nunzio apostolico in Colombia dal 1990, in Canada dal 1999 e in Italia e nella Repubblica di San Marino dal 2001.

Il 19 dicembre 2006 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo metropolita di Palermo, incarico che ha ricoperto fino al 2015. Creato cardinale il 20 novembre 2010, è stato presidente della Conferenza episcopale siciliana e amministratore apostolico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi. Creato cardinale nel 2012, l’anno successivo è membro del conclave che elegge papa Francesco al soglio di Pietro. Profondo è sempre stato il legame con la sua terra d’origine, Acireale, in cui risiedono gli affetti familiari del presule. Molto stretto anche il rapporto con il clero acese, al quale non ha mai fatto mancare vicinanza, attenzione e paterno affetto. Anche negli anni del ministero lontano dalla Sicilia, i rapporti sono rimasti costanti con sacerdoti e fedeli della diocesi di Acireale, partecipando quando possibile a momenti significativi della vita ecclesiale locale.

Nell’ultima parte della sua vita ha scelto di ritirarsi proprio ad Acireale, tornando stabilmente nella sua città natale, dove ha vissuto con discrezione e spirito di preghiera, circondato dalla stima e dall’affetto di quanti lo avevano conosciuto sin dagli inizi del suo cammino sacerdotale. Con la sua scomparsa, la Chiesa perde un pastore che ha attraversato stagioni diverse del cattolicesimo contemporaneo, volgendo dalla diplomazia vaticana alle sfide pastorali.

Il suo ricordo si lega alla dedizione per il ministero e alla fedeltà alla Chiesa, che ha continuato a servire fino alla fine dei suoi giorni. Presenza costante alle grandi celebrazioni della diocesi acese, ha preso parte anche alle sedute della Conferenza Episcopale siciliana, a motivo di una fede vissuta con senso del dovere e forte appartenenza alla sua terra siciliana.

Scomparsa del cardinale Paolo Romeo, Russo (FdI): “perdita profonda per la Chiesa. Perdiamo una figura di rilievo spirituale e umano”

“La scomparsa del cardinale Paolo Romeo rappresenta una perdita profonda per la Chiesa siciliana e per l’intera comunità dell’Isola. Nel corso del suo ministero episcopale, ha saputo testimoniare con dedizione e autorevolezza i valori della fede, del dialogo e del servizio alla comunità. All’Arcidiocesi di Palermo ha lasciato un segno significativo nella vita ecclesiale e sociale del nostro territorio, mantenendo sempre vivo il legame con la sua terra d’origine. In questo momento di dolore, rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza alla comunità ecclesiale, ai familiari e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e pastorali. La Sicilia perde una figura di grande rilievo spirituale e umano. Alla sua memoria va il nostro sentimento di gratitudine e rispetto, accompagnato dalla preghiera”, lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.