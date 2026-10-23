Ludovico Aldasio porta a Reggio Calabria il progetto “No al Bullismo”: dialogo, empatia e responsabilità digitale nelle scuole

Creare occasioni concrete di confronto, promuovere la cultura dell’empatia e contrastare ogni forma di prevaricazione, sia tra i banchi di scuola sia negli spazi virtuali della rete. Con questi obiettivi Ludovico Aldasio porta avanti il proprio impegno di sensibilizzazione attraverso il progetto “No al Bullismo”, rivolgendo particolare attenzione al territorio di Reggio Calabria e alle sue realtà scolastiche, tra cui il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”.

Nato nel 2024 dalla volontà dello stesso Aldasio, il progetto intende stimolare un dialogo aperto con i giovani su questioni che toccano da vicino la loro quotidianità, le relazioni con i coetanei e le esperienze vissute online. Attraverso incontri diretti con gli studenti, l’iniziativa pone l’accento sull’importanza del rispetto reciproco, sulle conseguenze reali delle parole e dei comportamenti, e sul ruolo attivo che ogni singolo ragazzo può esercitare nella prevenzione del bullismo, abbandonando l’indifferenza.

Una sezione centrale del percorso è dedicata all’educazione digitale e all’utilizzo consapevole dei social network, oggi pilastri relazionali delle nuove generazioni. In qualità di content creator internazionale, Ludovico Aldasio affronta con un linguaggio vicino agli adolescenti temi cruciali quali il rispetto altrui online, il peso dei commenti offensivi, la responsabilità nella condivisione dei contenuti e l’impatto profondo che le interazioni digitali hanno sul benessere psicologico delle persone. L’obiettivo è scardinare la falsa percezione di impunità del web, dimostrando come un post, un messaggio o un’immagine possano ferire quanto e più di un gesto fisico.

Il contesto scolastico di Reggio Calabria diventa così un modello per ribadire la necessità di sinergie tra istituzioni e professionisti della comunicazione. Costruire ambienti scolastici inclusivi e sicuri è possibile solo partendo dall’ascolto attivo e fornendo ai ragazzi gli strumenti critici per abitare il mondo digitale in modo responsabile.

Chi è Ludovico Aldasio

Il percorso professionale di Ludovico Aldasio affonda le radici nel mondo della comunicazione globale, dove ha esordito come content creator internazionale firmando contenuti di comedy, intrattenimento e parodie cinematografiche. Oggi la sua carriera si divide tra l’impegno sociale e i vertici dello show business mondiale: ricopre infatti il ruolo di Tour Manager & Head of Communications della leggendaria icona della musica Gloria Gaynor ed è Artist PR Manager per Warner Music US. Con il progetto “No al Bullismo”, Aldasio mette la sua esperienza internazionale al servizio dei più giovani, trasformando la comunicazione in uno strumento di riscatto sociale e di sensibilizzazione.