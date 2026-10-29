Loizzo: “il libro di Buschini restituisce dignità alle Forze dell’Ordine e scandisce il decennale della Biblioteca Rodotà”

Un evento di straordinario valore scientifico e sociale quello fortemente voluto e promosso dal Vice Questore Aggiunto in congedo della Polizia di Stato Dott. Sergio Giacoia, che rappresenta l’ennesima testimonianza dei preziosi semi che il Dott. Giacoia ha piantato in tutti gli anni della sua stimata attività al servizio dello Stato: “un patrimonio di professionalità, dedizione e valori che continua a dare frutti e a ispirare la comunità anche dopo il suo congedo“. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Avv. Filomena Falsetta, intervenuta in qualità di Responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine del Deputato On. Simona Loizzo, della quale ha portato il saluto e il plauso alla presentazione del libro di Marco Buschini “Tatticamente”, svoltasi all’interno della prestigiosa e maestosa cornice della Biblioteca Stefano Rodotà del Liceo Classico Telesio in occasione della celebrazione per il decennale della sua istituzione.

Una platea di eccezionale spessore istituzionale, che ha riunito i vertici del Comparto Sicurezza e Difesa tra cui il Questore di Cosenza Dott. Antonio Borelli, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, la Guardia di Finanza, l’Esercito con il 1° Reggimento Bersaglieri, la Polizia Provinciale, l’associazionismo del territorio e gli studenti.

Presenti l’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato, sez. Cosenza, e l’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana sez. Cosenza, intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo, con il suo Presidente Commendatore Angelo Cosentino e il Consigliere sezionale Uff. Giacomo Ferlaino.

La presentazione del volume di Marco Buschini all’interno di un tempio della cultura e della formazione come il Liceo Telesio rappresenta per il Deputato Loizzo un segnale potente e necessario, esprimendo al contempo il proprio vivo compiacimento per i dieci anni di attività della Biblioteca, presidio fondamentale di cultura e legalità per il territorio.

Questo evento ha avuto il grande merito di restituire piena dignità scientifica all’operato quotidiano delle Forze dell’Ordine, accendendo, anche grazie ai preziosi contributi clinici e scientifici offerti nel corso del convegno dagli esperti di neuroscienze i Dott.ri Antonio Siniscalchi e Paolo De Pasquali, un faro di verità su quella parte di società che troppo spesso è coperta dal velo del pregiudizio ideologico.

“Per questa ragione – continua Loizzo -, intendo rivolgere un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Telesio il Prof. Domenico De Luca e alla Direttrice della Biblioteca Rodotà, la Prof.ssa Antonella Giacoia, per aver aperto con lungimiranza le porte della scuola e della cultura a questo fondamentale confronto. Luoghi come questo rappresentano i veri “grembi” della responsabilità, dell’educazione e del rispetto, dinamiche essenziali per guidare le nuove generazioni verso una reale coscienza civile.

Educare i giovani al rispetto per le Forze dell’Ordine significa attivare i varchi del disinnesco dell’odio sociale, costruendo ponti di dialogo e offrendo spunti di riflessione non comuni sulla pianificazione strategica e sul valore delle regole.

Mi preme, ancora, ringraziare il Dott. Antonio Pignataro, Dirigente Generale della Polizia di Stato e Consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il valore strategico del suo contributo e l’impegno profuso al servizio delle istituzioni.

Continuerò a sostenere tutte quelle iniziative che come questa rappresentano un esempio vivo per le nuove generazioni, le stesse che oggi frequentano quei banchi e quella biblioteca, e che domani saranno chiamate a servire lo Stato e a difendere le Istituzioni – conclude Loizzo“.