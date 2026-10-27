Locride, Francesco Ciotola coinvolge le scuole in un nuovo progetto per i giovani: si parte dal Liceo Mazzini di Locri

Francesco Ciotola, giovane sidernese attivo tra la Costa Ionica e Reggio Calabria in ambito sociale e politico, torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa rivolta al mondo giovanile. Dopo la partecipazione, lo scorso luglio, al Consiglio Regionale della Calabria in qualità di relatore nell’ambito di un corso ECM, Ciotola torna a concentrarsi sulle nuove generazioni, riprendendo il tema già affrontato nelle dichiarazioni dei giorni scorsi sullo stato della società giovanile della Costa dei Gelsomini. Al centro della sua riflessione, la necessità di favorire una maggiore mobilità giovanile e di promuovere iniziative capaci di coinvolgere attivamente i ragazzi del territorio, mettendo, come da lui stesso affermato, “il giovane al centro“.

Dalle parole ai fatti: già il giorno successivo alle sue dichiarazioni, Ciotola ha fatto visita al Liceo Mazzini di Locri, annunciando il coinvolgimento dell’istituto in un progetto di solidarietà previsto per il prossimo mese di dicembre, in occasione del periodo natalizio.

Un primo passo concreto che sembra inserirsi in una prospettiva più ampia, volta a costruire occasioni di partecipazione e collaborazione tra le realtà del territorio e il mondo giovanile.

La visita al Liceo Mazzini potrebbe, infatti, rappresentare soltanto l’inizio di un percorso più articolato. La volontà del giovane è infatti quella di aprire un dialogo con il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, l’Istituto Guglielmo Marconi di Siderno, la Pro Loco Sidernese e la Consulta Giovanile cittadina. Queste le 4 che a quanto pare, saranno contattate nei prossimi giorni.

Le basi di questo progetto sono, come dichiara Ciotola: Solidarietà e Identità. Dal quale sembra che il nome del progetto possa derivare appunto da queste due parole. L’obiettivo dichiarato è quello di focalizzare l’attenzione verso i giovani creando occasioni concrete di partecipazione, solidarietà e impegno sul territorio.