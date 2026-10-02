Locri, torna la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta: screening medici gratuiti in piazza

Una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà nel cuore di Locri. Sabato 10 ottobre torna infatti la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta e, per l’occasione, i membri e i volontari della Delegazione di Reggio Calabria saranno presenti con un gazebo speciale in Piazza dei Martiri, dalle ore 10.00 alle 18.00. I cittadini potranno accedere gratuitamente a una serie di servizi sanitari, ricevere informazioni utili e conoscere più da vicino il lavoro svolto durante tutto l’anno dall’Ordine a sostegno delle persone più fragili e delle comunità.

Tra le attività previste ci saranno la misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa, effettuata da medici professionisti dell’Ordine di Malta, disponibili anche per offrire ascolto e consigli personalizzati. Accanto ai controlli sanitari, sarà possibile assistere a brevi lezioni pratiche di primo soccorso, pensate per avvicinare i cittadini alle nozioni di base da conoscere in caso di emergenza. La giornata sarà inoltre un’occasione per scoprire come partecipare alle attività di solidarietà sul territorio attraverso il volontariato.

Un’iniziativa nazionale in 42 piazze italiane

L’appuntamento di Locri si inserisce in una manifestazione di respiro nazionale che quest’anno raggiungerà contemporaneamente 42 piazze italiane, un numero record per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta. “Il numero record di piazze raggiunto quest’anno mostra quanto sia capillare la presenza dell’Ordine di Malta in Italia. Il 10 ottobre vogliamo incontrare direttamente i cittadini e far conoscere il lavoro che membri e volontari svolgono ogni giorno al servizio delle persone più fragili”, ha dichiarato Lorenzo Borghese, Presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta che coordina la Giornata Nazionale.

L’iniziativa punta quindi a portare direttamente nelle piazze servizi, informazioni e attività che l’Ordine svolge abitualmente durante l’anno, rafforzando il rapporto con i cittadini e sensibilizzando sui temi della prevenzione, dell’assistenza e del volontariato. A Locri, il gazebo di Piazza dei Martiri diventerà per l’intera giornata un punto di riferimento aperto a tutti, con accesso libero e gratuito ai servizi previsti.

Prevenzione, volontariato e vicinanza alle persone fragili

L’Ordine di Malta opera durante tutto l’anno accanto alle comunità e alle fasce più deboli della popolazione, attraverso attività sanitarie, assistenziali e di solidarietà. La Giornata Nazionale rappresenta quindi un momento per far conoscere più da vicino questa presenza e coinvolgere direttamente i cittadini, sia sul fronte della prevenzione sia su quello della partecipazione attiva. L’appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00, in Piazza dei Martiri a Locri. Per chi vorrà avvicinarsi alle attività dell’Ordine di Malta, sarà anche l’occasione per ricevere informazioni sul volontariato e sulle iniziative promosse dalla Delegazione di Reggio Calabria sul territorio.