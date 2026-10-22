Lo sciopero dei trasportatori manda in tilt le aziende del Reggino, la disperazione di un’imprenditrice: “mi viene da piangere, dovrò pagare 150 mila euro ma non ce la farò” | INTERVISTA

Una imprenditrice di Rizziconi ha lanciato un preoccupante allarme in merito al futuro della sua azienda, che produce kiwi

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Lo sciopero degli autotrasportatori ha mandato in tilt anche il settore della produzione. Una imprenditrice di Rizziconi, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha lanciato un preoccupante allarme in merito al futuro della sua azienda, che produce kiwi. Sono disperata – ha affermato la donna – ho impegni finanziari ai quali non riuscirò a far fronte. Nel mese di luglio prossimo avrò da pagare una rata di 150 mila euro alle banche che sicuramente non riuscirò ad onorare, tutto questo determinato dalla perdita di produzione. Al momento è una perdita di produzione dell’80%”.

“Noi avevamo chiesto buon senso. Questa manifestazione inizialmente avrebbe dovuto tutelare l’agricoltura e il settore agricolo, ma non è stato così. Mi viene da piangere, ho tre figli e sono preoccupata per loro e per il loro futuro” ha aggiunto l’imprenditrice. Di seguito l’intervista completa.

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