L’Italia è Campione del Mondo nel Baseball per Ciechi: anche la SSD UniMe protagonista con Santamaria, Ammirato e Colosi

L’Italia del Baseball per Ciechi (BxC) è Campione del Mondo. La Nazionale Azzurra ha conquistato il titolo iridato a Castiglione della Pescaia al termine di un torneo perfetto, chiuso senza sconfitte e coronato dal successo per 10-4 contro i cubani, detentori del titolo. Un risultato di straordinario valore sportivo che coinvolge da vicino anche la SSD UniMe, protagonista della spedizione azzurra attraverso tre propri tesserati inseriti nel progetto “Skill In”, il settore della società dedicato allo sport inclusivo e paralimpico: Giovanni Santamaria, Emilia Ammirato e Luisa Colosi.

Il percorso dell’Italia nel Mondiale è stato netto fin dalla fase iniziale

Il percorso dell’Italia nel Mondiale è stato netto fin dalla fase iniziale. All’esordio gli Azzurri hanno superato l’Olanda con un perentorio 20-0, imponendosi poi per 8-0 su Cina Taipei e per 15-1 sul Pakistan. Tre vittorie che hanno consentito alla Nazionale di affrontare con grande fiducia la fase decisiva della competizione, in un torneo che ha visto protagoniste anche selezioni di grande tradizione e livello internazionale come Stati Uniti, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Cuba.

In semifinale l’Italia ha affrontato la Gran Bretagna, superata con il punteggio di 11-4 al termine di una gara particolarmente intensa. Una sfida nella quale la formazione azzurra ha saputo gestire al meglio la pressione e i momenti più delicati, conquistando l’accesso alla finalissima. Nell’atto conclusivo, di fronte c’erano i campioni uscenti di Cuba. Gli Azzurri hanno disputato una gara di grande personalità, riuscendo a contenere la reazione della formazione cubana e a trovare l’allungo decisivo fino al definitivo 10-4, che ha consegnato all’Italia il titolo mondiale.

Nel successo della Nazionale c’è anche una parte importante di Messina e della SSD UniMe

Nel successo della Nazionale c’è anche una parte importante di Messina e della SSD UniMe. Giovanni Santamaria, atleta della Nazionale e punto di riferimento della formazione messinese, è stato protagonista sul campo durante il percorso iridato, mettendo a disposizione della squadra esperienza, qualità e continuità. Emilia Ammirato, manager e guida tecnica della squadra di Baseball per Ciechi della SSD UniMe, ha invece ricoperto il ruolo di coach della Nazionale italiana, contribuendo alla preparazione e alla gestione del gruppo durante la manifestazione. Un incarico che conferma il valore del lavoro sviluppato negli ultimi anni a Messina nell’ambito del progetto Skill In e della crescita del Baseball per Ciechi.

A completare la presenza UniMe nella spedizione azzurra è stata Luisa Colosi, coach della SSD UniMe, che ha svolto un importante lavoro all’interno dello staff organizzativo della Nazionale, fornendo il proprio contributo al supporto logistico e operativo della squadra. Il titolo mondiale è il risultato del lavoro di un intero staff, guidato dal Manager Marco Corazza e composto dai coach Emilia Ammirato, Ilaria Di Giulio, Francesco Volo e Matteo Boscardi, dal giocatore vedente e coach Elia Manconi e dal fisioterapista Sandip Kuldip. Una squadra tecnica e organizzativa che ha accompagnato gli Azzurri per tutta la competizione, contribuendo alla conquista del massimo risultato internazionale.

Per la SSD UniMe è un successo che assume un significato particolare e che valorizza il percorso intrapreso attraverso Skill In, progetto nato per promuovere lo sport come strumento concreto di partecipazione, crescita e opportunità. Il titolo mondiale conquistato dall’Italia racconta anche il livello raggiunto dal Baseball per Ciechi e dimostra come lo sport inclusivo possa esprimere agonismo, competenza, preparazione tecnica e grandi risultati internazionali. La SSD UniMe celebra così il titolo mondiale della Nazionale italiana e, con particolare orgoglio, il risultato dei suoi tre rappresentanti, Giovanni Santamaria, Emilia Ammirato e Luisa Colosi, protagonisti di una pagina importante per il Baseball per Ciechi italiano e per il percorso di crescita dello sport inclusivo a Messina.