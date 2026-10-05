L’Italia di Mancini cresce e convince: Turchia battuta con il turnover e la classifica si fa interessante

Nuovo corso, nuovi convocati novo (vecchio in realtà) CT. Va da sé che quest’Italia ha e avrà bisogno di tempo. A parte l’esordio complicato con il Belgio, le tre partite successive della sosta di Nations League hanno dato però segnali incoraggianti. L’Italia gioca un calcio offensivo e sbarazzino, come Mancini ci aveva già abituato a vedere nell’Europeo vinto, pur potendo contare su un ottimo blocco tra difesa e centrocampo, nonchè su un top player come Donnarumma in porta.

Se serve si farà catenaccio, il dna non si dimentica, ma quest’Italia prova a offendere, lo ha fatto vedere contro la Francia la scorsa partita, ha rifilato altri 3 gol questa sera alla Turchia. Una Turchia rimaneggiata, va detto, all’Aeroplanino Montella hanno tolto ali e carburante con le squalifiche di Guler e Yilmaz, gli infortuni di Calhanoglu e Yildiz. Una rete è però riuscita a farla ugualmente con un bel contropiede finalizzato da Simsir, rete del momentaneo 1-1 in risposta a Scamacca (40° marcatore della doppia gestione Mancini).

Anche l’Italia ha dovuto fare a meno di qualche titolare: Kean e Raspadori out per infortunio, così come Dimarco, Raspadori e Chiesa; Kayode, Calafiori, Tonali, Frattesi ed Esposito a riposo per scelta tecnica. Assenze e scelte tecniche che hanno permesso a Mancini di sondare il livello della rosa a disposizione con Doumbia, Vergara e Scamacca sugli scudi. Nella ripresa sono arrivati anche i gol dei subentrati Calafiori e Pio Esposito a mettere in ghiaccio la gara.

La classifica si fa ora interessante con l’Italia che sale al secondo posto sfruttando il ko del Belgio in Francia per 4-1 (4 reti segnate dai transalpini negli ultimi 14 minuti). Si torna in campo il 12 novembre contro Francia e Belgio. Gli azzurri dovranno battere almeno i fiamminghi per provare a blindare la qualificazione alla fase eliminatoria del torneo.

Classifica Girone A