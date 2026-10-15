Lipari, frane e strade danneggiate dopo il maltempo: chiusa la provinciale Quattropani-Acquacalda, rischio nuovi smottamenti

Resta alta l’attenzione sulla sicurezza della rete viaria provinciale nell’isola di Lipari, dove le intense precipitazioni dello scorso fine settimana hanno provocato frane e danneggiamenti lungo diverse arterie stradali. Il rischio di ulteriori distacchi dal versante sovrastante la carreggiata ha reso necessaria la chiusura al transito della S.P. 181/b di Quattropani–Acquacalda, in corrispondenza del km 4+500. Il collegamento è comunque garantito attraverso la restante viabilità provinciale ordinaria. Nell’immediatezza degli eventi meteorologici, Palazzo dei Leoni è intervenuto con uomini e mezzi per rimuovere il materiale accumulatosi sulla carreggiata e ripristinare la transitabilità nei tratti interessati.

Nella giornata di lunedì, inoltre, i responsabili della viabilità di zona della Città Metropolitana di Messina hanno effettuato un sopralluogo congiunto con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, e i tecnici comunali, per verificare l’entità dei danni e individuare le situazioni più urgenti. L’attività ha consentito di delineare un primo quadro delle necessità di ripristino della rete stradale provinciale, che comprendono il potenziamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la ricostruzione delle opere di contenimento danneggiate, nonché gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica necessari a proteggere ponti e viadotti.