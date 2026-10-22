Linux Day 2026 a Messina: software libero, intelligenza artificiale e sovranità digitale all’IIS Verona Trento di Messina

Il prossimo 23 ottobre dalle 15:15 alle 18:30, l’IIS Verona Trento di Messina ospita il Linux Day 2026, la giornata nazionale dedicata a GNU/Linux, al software libero e all’open source. Un pomeriggio con dodici interventi tra storia del software libero, privacy, gaming, compilatori, robotica e intelligenza artificiale. L’ingresso è libero e l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della scuola. Alle 15:30 si aprono i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, insieme a GDG Nebrodi e Women Techmakers. Segue il keynote di Francesco Pagano, co-fondatore e CTO di Nexyzen, Rosario Natoli ripercorre storia, etica e battaglie segrete di Linux. Antonino Sapienza, presidente di Esidia (Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale l’Intelligenza Artificiale), interviene in collegamento su open source e sovranità digitale.

La prima parte prosegue con interventi tecnici

La prima parte prosegue con interventi tecnici. Julian De Lorenzo racconta la costruzione da zero di una distribuzione Linux con LFS e BLFS. Francesco Forganni presenta Tails OS e la privacy portata all’estremo, Federico Barbera la distribuzione Bazzite per il gaming. Doha Mounjid, Marco Barnà e Federica Crisafulli mostrano SmartCLI, che trasforma parole chiave in comandi Linux.

Paolo Francesco Canepa illustra una patch per il compilatore tcc

Dopo la pausa, Paolo Francesco Canepa illustra una patch per il compilatore tcc. Antonella Rotondo e Martina Fidacaro invitano a riprendersi il proprio computer con il software libero. L’ultima parte è dedicata all’intelligenza artificiale: Francesco Gancitano sul suo impatto sul lavoro, Salvino Fidacaro sull’AI che dà nuova vita al robot Pepper. Chiude Gaetano De Lorenzo con AEON, un modello di AI che non è un LLM. Ogni intervento è introdotto da un breve sketch di due cabarettisti della scuola. A margine, iMuC -Messina Retrocomputing Museum allestisce una mostra di computer e console storici restaurati e funzionanti, visitabile durante il check-in, la pausa e al termine del convegno.