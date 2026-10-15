L’Infiorata di Taurianova conquista Madrid: un’opera monumentale di 650 metri quadrati accanto al Museo del Prado

L’Infiorata di Taurianova porta nuovamente il nome della città e l’eccellenza artistica e culturale della Calabria in Spagna. Il 17 e 18 ottobre, l’associazione parteciperà a Madrid a un’importante iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione e alla salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. È la seconda volta che l’Infiorata di Taurianova approda in terra spagnola: quattro anni fa, a Barcellona, aveva già realizzato un’opera monumentale, partecipando anche al congresso internazionale. Un’esperienza che oggi si rinnova, confermando il ruolo di Taurianova nella promozione internazionale di una tradizione diventata motivo di orgoglio per l’intera Calabria.

L’iniziativa, promossa dal CIDAE (Coordinamento Internazionale delle Entità di Arte Effimera), celebra la Giornata internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale attraverso la realizzazione dell’infiorata monumentale «L’arte effimera elemento del Patrimonio Culturale Immateriale». L’opera, di ben 650 m2, sarà allestita sul Paseo del Prado, al numero 11, davanti alla statua del pittore Diego Velázquez e accanto al celebre Museo del Prado.

Ideata dall’architetto Manuel Alonso, la composizione coinvolgerà circa 70 infioratori italiani e spagnoli, uniti in una straordinaria creazione collettiva realizzata con fiori, foglie, segatura, sabbie, semi e altri materiali naturali.

Il CIDAE riunisce associazioni impegnate nella tutela e nella diffusione dell’arte effimera, favorendo lo scambio culturale tra comunità e sostenendo il percorso della candidatura internazionale all’UNESCO della tradizione delle infiorate e delle composizioni festive con materiali naturali.

La partecipazione dell’Infiorata di Taurianova rappresenta un’importante occasione per condividere saperi, valorizzare le proprie radici e portare la creatività degli infioratori calabresi in uno dei luoghi simbolo della cultura europea.

Da Barcellona a Madrid, Taurianova continua a far fiorire la propria identità nel mondo, confermandosi orgoglio artistico e culturale dell’intera Calabria.

Questo prestigioso palcoscenico europeo appare infatti come il naturale e attesissimo preludio a un appuntamento ben più ambizioso che porterà l’Infiorata di Taurianova sul tetto del mondo…

“Perché i fiori possono svanire, ma il patrimonio, i saperi e i valori di una comunità restano nel tempo”.

Appuntamenti: sabato 17 ottobre, inaugurazione alle ore 17:00. L’opera resterà esposta fino al pomeriggio di domenica 18 ottobre.