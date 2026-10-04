Limitless Experience, Jill Cooper arriva a Reggio Calabria: il grande evento di fitness sul Lungomare | INFO

Due giornate per muoversi, allenarsi, stare insieme e riscoprire il rapporto con la propria città attraverso lo sport. È questo lo spirito del Limitless Experience, che torna a Reggio Calabria il 10 e 11 ottobre 2026 con un nuovo programma e l’energia che negli anni ha trasformato l’iniziativa in un appuntamento atteso dagli appassionati di fitness e non solo. Al centro della manifestazione ci sarà ancora una volta Jill Cooper, volto noto del fitness italiano, che accompagnerà i partecipanti in un weekend dedicato al movimento e al benessere. Accanto a lei, la top trainer e organizzatrice Saveria Arcudi e la pro trainer Antonella Megali, in un percorso che mette insieme diverse discipline e propone un modo dinamico e coinvolgente di vivere l’attività fisica.

Il Limitless Experience nasce infatti con l’idea di andare oltre la semplice lezione in palestra. L’obiettivo è creare un momento di incontro, una vera esperienza collettiva nella quale allenamento, musica, socialità e territorio dialogano tra loro.

Il programma: si parte sabato 10 ottobre

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 10 ottobre, con una sequenza di appuntamenti dedicati all’allenamento e al divertimento. Si comincia presso la sede della CKC, alle 16.30 con l’Hybrid Workout, una proposta che combina differenti modalità di allenamento in un’unica esperienza.

Alle 18.00 sarà invece il momento del Superjump, disciplina sul trampolino elastico che unisce attività cardiovascolare, ritmo e coinvolgimento. Un appuntamento che negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio anche nelle proposte di fitness legate al territorio reggino.

La giornata si concluderà con la “Party – La Notte delle Stelle”, un momento pensato per proseguire la festa anche al di fuori dell’allenamento e condividere con i partecipanti l’energia della manifestazione.

Domenica 11 ottobre il fitness si sposta sul Lungomare

La seconda giornata, domenica 11 ottobre, porterà invece il Limitless Experience all’aperto.

Alle 9.00 è in programma il Fluid sul Lungomare, in zona Tempietto, per iniziare la giornata con un’attività dedicata al movimento e all’equilibrio.

A seguire, alle 10.00, spazio alla cardiocamminata, uno degli appuntamenti caratterizzanti della manifestazione. Il movimento diventa così anche un’occasione per vivere gli spazi della città e il suo Lungomare, in un contesto particolarmente suggestivo come quello dello Stretto.

Una formula che negli anni ha contribuito a rendere il Limitless Experience qualcosa di diverso dal tradizionale evento sportivo: non soltanto allenarsi, ma condividere un’esperienza, incontrare altre persone e vivere il territorio attraverso il movimento.

Saveria Arcudi: lo sport come esperienza da condividere

A promuovere e organizzare l’iniziativa è Saveria Arcudi, direttrice sportiva di CKC Canoa Kayak Club Reggio, top trainer e figura centrale del progetto, che ha costruito nel tempo un appuntamento capace di coinvolgere sportivi, appassionati e semplici curiosi. Al suo fianco, per questa edizione, ci sarà anche Antonella Megali, pro trainer, insieme a Jill Cooper, protagonista delle diverse attività previste nel corso delle due giornate.

Non solo fitness: il valore della condivisione

Il Limitless Experience conserva così la sua vocazione originaria: utilizzare il movimento come occasione di incontro e partecipazione. Il programma 2026 alterna momenti di allenamento più strutturato ad appuntamenti dal carattere conviviale e aggregativo. Dal workout al Superjump, dal Fluid alla cardiocamminata, ogni attività contribuisce a costruire un unico percorso nel quale il benessere fisico si accompagna alla dimensione sociale.

E proprio il Lungomare di Reggio Calabria diventa parte integrante dell’esperienza. Il movimento esce dagli spazi tradizionali dell’allenamento e incontra uno degli scenari più rappresentativi della città, trasformando il territorio in una sorta di palestra a cielo aperto.

La presenza di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, insieme ai riferimenti al CKC presenti nella comunicazione ufficiale, inserisce inoltre la manifestazione nel più ampio contesto della promozione della pratica sportiva e della partecipazione.

Appuntamento il 10 e 11 ottobre

Due giorni, dunque, per ritrovare il piacere di allenarsi insieme e per vivere Reggio Calabria attraverso una prospettiva diversa. Il Limitless Experience 2026 si prepara a riportare in città energia, movimento e socialità, con un programma che mette insieme fitness, divertimento e territorio.

Sabato 10 ottobre:

16.30 – Hybrid Workout

– Hybrid Workout 18.00 – Superjump

– Superjump a seguire – Party “La Notte delle Stelle”

Domenica 11 ottobre:

9.00 – Fluid sul Lungomare

– Fluid sul Lungomare 10.00 – Cardiocamminata

A guidare i partecipanti saranno Jill Cooper, Saveria Arcudi e Antonella Megali, per un nuovo fine settimana all’insegna del movimento e della condivisione.

Perché, ancora una volta, il messaggio del Limitless Experience resta racchiuso nel suo stesso nome: vivere lo sport senza limiti, trasformando l’allenamento in un’esperienza da condividere.