Limbadi, grande successo per la 4ª Sagra del Maiale: squisitezze a km 0 da acquolina in bocca | INTERVISTE

La Sagra del Maiale nella frazione San Nicola de Legistis di Limbadi, giunta alla sua quarta edizione e organizzata dall’associazione Alighistos, celebra le antiche tradizioni contadine del territorio attraverso la condivisione di prodotti gastronomici autentici. L’evento coinvolge attivamente i circa duecento residenti della comunità locale, che collaborano per offrire pietanze preparate interamente a chilometro zero. Tra le specialità offerte spiccano la pasta fresca locale condita con sugo di carne, la tradizionale gelatina con i piedi di maiale, salumi artigianali come ‘nduja, capocollo e pancetta, oltre a conserve di pomodoro fatte in casa.

Il successo della manifestazione è garantito dalla genuinità degli ingredienti, dall’allevamento locale dei suini e da una lunga cottura tradizionale eseguita con passione dalle donne del paese. La festa unisce residenti e visitatori in un’atmosfera conviviale, arricchita da vino locale e accompagnata da momenti musicali finali. Di seguito le interviste realizzate da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.