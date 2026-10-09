“Libertà è Democrazia” si rafforza in Calabria: nominato il nuovo vice coordinatore regionale | NOME

Nuovo incarico ai vertici calabresi di Libertà è Democrazia. Pasquale Abenante, attuale segretario provinciale del partito a Crotone ed ex sindaco di Umbriatico, è stato nominato vice coordinatore regionale per l’Area Centro-Sud della Calabria. La decisione è stata ufficializzata dalla Direzione Nazionale, rappresentata dal dirigente nazionale Franco Iona, su proposta del segretario regionale calabrese Alberto Vallone. La nomina rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di rafforzamento organizzativo del partito sul territorio regionale, con particolare attenzione alla Calabria centro-meridionale e alla provincia di Crotone. Per il nuovo incarico è stata individuata una figura con una lunga esperienza nella politica locale e regionale, già impegnata nelle attività organizzative del movimento e nell’amministrazione degli enti locali.

Dall’esperienza da sindaco di Umbriatico al nuovo incarico regionale

Abenante ha guidato per dieci anni il Comune di Umbriatico, centro del Crotonese riconosciuto “Comune Borgo d’Italia”, maturando un’esperienza amministrativa che si affianca al suo percorso politico all’interno di Libertà è Democrazia. Attualmente ricopre il ruolo di segretario provinciale di Crotone e figura tra i dirigenti regionali del movimento. Il nuovo incarico si inserisce nella pianificazione strategica che il partito sta portando avanti in Calabria e nel territorio crotonese, con l’obiettivo di consolidare la propria struttura organizzativa. Libertà è Democrazia sottolinea inoltre il percorso di crescita della propria presenza a livello nazionale, sostenuto dal contributo di dirigenti, consiglieri comunali e amministratori locali, descrivendo positivamente l’attuale situazione politica e organizzativa del movimento.

La nomina di Pasquale Abenante è stata accompagnata dai complimenti dell’intera Direzione Nazionale di Libertà è Democrazia. Al nuovo vice coordinatore regionale sono arrivati anche gli auguri di buon lavoro del segretario nazionale e leader del partito, Giancarlo Affatato, a conferma dell’attenzione riservata dai vertici nazionali al rafforzamento della struttura calabrese e al nuovo incarico affidato all’ex primo cittadino di Umbriatico.