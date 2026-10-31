L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” tra i protagonisti del Salone dello Studente Reggio Calabria

Nell’ambito della prima giornata del Salone dello Studente e dei Prof di Reggio Calabria, una nutrita rappresentanza dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi ha presentato tutta la ricchezza della sua offerta formativa presso uno stand allestito in piazza Italia, che ha ospitato anche le eccellenze dell’azienda agraria dell’Istituto e le specialità dell’indirizzo Enogastronomico. L’impegno organizzativo della scuola pianigiana è stato supportato e sostenuto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

In seno alla partecipata manifestazione organizzata da CampusHub, si è svolto un importante convegno dedicato all’innovazione nella scuola italiana alle prese con la rivoluzione tecnologica ed educativa dell’IA. “Le sfide dell’innovazione nella scuola che cambia”, questo il titolo del convegno promosso da CampusHub insieme alla Rete TeP (Tecnici e Professionali – Le scuole del Made in Italy), con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’incontro è stato preceduto dall’esecuzione degli inni nazionali italiano ed europeo da parte della banda del Liceo Musicale “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, alla presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Eva Raffaella Nicolò.

A moderare i lavori è stata la dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, Consigliere dell’Ufficio di Presidenza del CSPI. Dopo i saluti istituzionali affidati a Domenico Ioppolo, CEO di Campus, alla dott.ssa Filomena Iatì, Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, e al dott. Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Calabria, i relatori hanno dato vita a una discussione incentrata su potenzialità e sfide dell’IA. Sono intervenuti la dott.ssa Loredana Giannicola, Direttore Generale dell’USR Calabria, Don Gaudioso Mercuri, Officiale della Santa Sede presso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e la prof.ssa Loredana Perla, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari Aldo Moro.

L’incontro, seguito da numerosi studenti e docenti presenti al Salone, è stato una significativa occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e scuola sulle opportunità e le sfide poste dall’innovazione in un sistema educativo in continua evoluzione.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariarosaria Russo ha elogiato l’iniziativa del Salone dello Studente per la sua alta valenza in termini di sviluppo di competenze orientative negli studenti, grazie alla presentazione di un ampio ventaglio di proposte a cura di Università e enti di formazione terziaria.