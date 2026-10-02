Legge idonei, Loizzo: “fiducia in commissione consiliare. Reintrodurre articolo 4 sulla legge 150”

“La commissione consiliare ha rinviato la trattazione della proposta di legge sugli idonei al prossimo 13 ottobre per comprendere gli emendamenti possibili. E necessari. Noi riteniamo che si debba rispettare lo spirito della legge reintroducendo l’articolo 4 sulla legge 150 e l’interpello mirato per omogeneità professionale. Abbiamo fiducia nella commissione e io ho fiducia nel lavoro dei consiglieri regionali della Lega che sapranno certamente contemperare le esigenze emerse.

Abbiamo promosso questa proposta nel rispetto di esigenze diverse che naturalmente non possono essere sempre soddisfatte con una semplice proroga dei termini. La Calabria ha l’occasione di portare a casa una norma di avanguardia. Per questo è indispensabile agire in sintonia con le categorie sociali“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega.