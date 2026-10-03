Legge Idonei, Antoniozzi: “io dalla loro parte. Me ne frego degli attacchi dei vannacciani” 

“Mi segnalano che alcuni movimenti che sostengono Futuro Nazionale, non direttamente il partito, mi attaccano sui social insieme alla collega Simona Loizzo e ad altri consiglieri regionali del centrodestra dicendo che prendo in giro gli idonei. Voglio dire a questi signori che “il romano” Antoniozzi intanto è nato a Cosenza, nel centro storico. E che sugli idonei mi sto spendendo insieme a Loizzo e tanti altri con generosità. Non conosco personalmente lon Bevilacqua ma so che è persona seria. E sono intervenuto chiedendo che venga reintrodotto l’articolo 4 sulla legge 150 e l’interpello mirato“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“I sostenitori del generale continuino ad attaccarmi. Io sono dalla parte degli idonei e voglio le modifiche. Per usare un linguaggio che a loro piace, delle loro critiche e accuse sui social, “Me ne frego”. E lo dico avendo rispettato sempre tutti nella mia vita“, conclude Antoniozzi.