Legge idonei, Antoniozzi: “bene che maggioranza e opposizione abbiano trovato un primo accordo”

“È bene che maggioranza e opposizione abbiano trovato un primo accordo in commissione. La legge regionale sugli idonei è importante e deve contenere anche l’articolo 4 sulla legge 150 e l’interpello mirato. Non bastano solo le proroghe ma dobbiamo anche tenere conto degli enti locali. Se chiudiamo una legge che ha creato tante aspettative con modifiche giuste e costituzionalmente ineccepibili portiamo a casa una grande legge. Ed è importante per maggioranza e opposizione e per i calabresi. È quello che chiediamo nell’interesse di tutti“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.