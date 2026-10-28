Legge di bilancio, Malan: “26 miliardi per anziani, genitori, lavoro e Sud”

“La legge di bilancio per il 2027 dimostra la forza e la credibilità di una maggioranza unita, che mantiene gli impegni presi con gli italiani. Mettiamo in campo 26 miliardi di euro per sostenere la crescita e proteggere il potere d’acquisto, confermando prima di tutto oltre 9 miliardi di misure molto attese da lavoratori e imprese: dal taglio delle tasse sui rinnovi contrattuali e sui premi di produttività al bonus per le mamme lavoratrici, fino agli incentivi per chi assume e ai 2,4 miliardi per la Zes unica del Sud. Allo stesso tempo proseguiamo con l’abbassamento delle tasse, portando fino a 1.200 euro l’anno il risparmio complessivo sull’Irpef per il ceto medio, estendendo la flat tax per gli autonomi a 100mila euro e introducendo per la prima volta la cedolare secca ridotta sugli affitti commerciali“. È quanto dichiarato dal presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Questa manovra guarda con particolare attenzione alle famiglie, agli anziani e alla scuola. Aumentiamo ancora i congedi parentali pagati all’80%, che arrivano a 4 mesi per tutti e fino a 6 mesi dal terzo figlio, finanziamo l’installazione di climatizzatori in tutte le scuole italiane e stanziamo 850 milioni per la flessibilità in uscita sulle pensioni – prosegue – Sulla salute, raggiungiamo il finanziamento più alto di sempre, 146,3 miliardi di euro e introduciamo un aiuto diretto per 5,5 milioni di pensionati over 75: un voucher da 300 euro per pagare visite e cure non coperte dal Servizio sanitario nazionale, a partire dal dentista. Il tutto con coperture serie, ottenute grazie alla trattativa con l’Unione europea, ai risparmi di ministeri e Palazzo Chigi e al contributo di banche, assicurazioni, energia e giochi. Una manovra concreta che guarda al futuro dell’Italia“, conclude Malan.