Lega, Salvini si dimette da segretario

Matteo Salvini si dimette dalla segreteria della Lega, ma con l’intenzione di ricandidarsi e ottenere una nuova investitura alla guida del partito. Una scelta che arriva in una fase di forti tensioni interne al Carroccio, attraversato da divisioni sul modello organizzativo, sulla leadership e sulla linea politica da seguire nei prossimi anni. Secondo alcune fonti, Salvini vorrebbe accompagnare questo passaggio anche con l’azzeramento dei vicesegretari, nell’ambito di una riorganizzazione degli equilibri interni. Il congresso straordinario, previsto per la fine di ottobre, dovrebbe rappresentare il momento decisivo per verificare il consenso attorno al leader e tentare di ricomporre le fratture emerse nelle ultime settimane.

Lega, cresce il malcontento dell’ala nordista: la richiesta di una gestione più collegiale

Le dimissioni di Salvini si inseriscono in un contesto di crescente confronto interno. Da settimane, infatti, il leader del Carroccio deve fare i conti con le richieste dell’ala nordista, che sollecita un cambiamento nella gestione del partito e una maggiore attenzione ai territori settentrionali. Al centro delle critiche c’è soprattutto la necessità di costruire una Lega più collegiale, nella quale le decisioni politiche e organizzative siano maggiormente condivise. Una posizione che riflette il confronto tra la componente maggiormente legata alle origini territoriali del movimento e quella che sostiene l’impostazione nazionale sviluppata sotto la guida di Salvini.

Massimiliano Romeo tra le voci critiche: contestate le modalità del congresso

Tra gli esponenti che hanno manifestato perplessità figura Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, che ha contestato le modalità del congresso straordinario annunciato da Salvini durante l’appuntamento di Pontida. La posizione di Romeo si inserisce nel dibattito sulla gestione interna del Carroccio e sul percorso che dovrà condurre alla scelta della futura leadership. Il congresso, previsto per la fine di ottobre, dovrebbe diventare il principale banco di prova per misurare i rapporti di forza all’interno della Lega e verificare la possibilità di raggiungere una nuova intesa tra le diverse componenti.

Salvini punta alla riconferma: possibile azzeramento dei vicesegretari

L’intenzione attribuita a Salvini è quella di ripresentare la propria candidatura alla segreteria, cercando una nuova legittimazione politica e organizzativa attraverso il voto congressuale. Secondo le indiscrezioni, il leader leghista chiederebbe anche di azzerare le attuali posizioni dei vicesegretari, una scelta che potrebbe incidere sugli equilibri interni del movimento. Il passaggio congressuale assumerebbe quindi un significato più ampio rispetto alla semplice conferma del segretario, coinvolgendo anche la struttura dirigente e il rapporto tra le differenti sensibilità politiche presenti nel partito.