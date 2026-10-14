Lega, Salvini avrà uno sfidante al congresso: Garavaglia si candida e rilancia l’anima nordista del partito

Una candidatura che introduce un elemento di novità nel congresso e apre ufficialmente il confronto interno sul futuro della Lega. Garavaglia, già assessore al Bilancio della Regione Lombardia e ministro del Turismo nel governo Draghi, ha scelto di presentarsi con un messaggio politico preciso, rivolto soprattutto alla componente federalista del partito. “La Lega è la Lega, non è di estrema destra. Siamo federalisti e siamo il partito dei territori”, ha dichiarato il senatore, mettendo immediatamente al centro della propria candidatura le radici e l’identità storica del Carroccio.

Garavaglia sfida Salvini: il sostegno dell’ala nordista della Lega

La decisione di Massimo Garavaglia non è arrivata senza un confronto preliminare con alcuni dei principali esponenti della Lega. Il senatore aveva infatti anticipato la propria intenzione di candidarsi al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, definito un amico, e al capogruppo del Carroccio al Senato Massimiliano Romeo. Sono proprio questi alcuni dei riferimenti dell’area nordista, che negli ultimi mesi ha manifestato la necessità di riportare al centro dell’agenda politica temi come il federalismo, l’autonomia e il rapporto con i territori.

La candidatura di Garavaglia si inserisce dunque in un confronto che va oltre la scelta del prossimo segretario federale. La questione riguarda anche il modello organizzativo del partito, il suo posizionamento politico e il ruolo delle diverse realtà territoriali. Per diventare ufficialmente candidato, tuttavia, Garavaglia dovrà raccogliere almeno 80 firme provenienti da quattro regioni. Un passaggio non scontato, per il quale potrà contare sul sostegno dell’ala nordista, pronta a contribuire alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie.

Salvini da Bruxelles: “più gente si candida e porta idee, meglio è”

La risposta di Matteo Salvini alla candidatura alternativa è arrivata da Bruxelles. Il leader leghista ha accolto positivamente la decisione di Garavaglia, ricordando di aver convocato il congresso proprio per consentire un confronto tra proposte e visioni differenti. “Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte e presenta mozioni. Quindi bene, più gente c’è che porta idee e meglio è”, ha dichiarato il vicepremier. Salvini aveva già manifestato la propria disponibilità a confrontarsi con eventuali altri candidati, potendo contare su un sostegno significativo tra i delegati chiamati a scegliere il prossimo segretario. Il leader del Carroccio si dice convinto delle proprie idee, ma ribadisce che a determinare l’indirizzo futuro del movimento saranno i militanti. “Saranno i militanti a decidere cos’è e cosa sarà la Lega”, ha affermato, insistendo sull’importanza della partecipazione e del confronto congressuale.

La battaglia delle mozioni: autonomia, Nord e organizzazione del partito

Parallelamente alla sfida per la segreteria si apre anche il confronto sulle mozioni politiche che saranno presentate durante il congresso. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, sta lavorando a un documento dedicato al Nord, coinvolgendo le diverse articolazioni regionali del partito. Tra i temi principali figurano l’autonomia e l’estensione delle Zone economiche speciali (ZES). L’obiettivo è valorizzare le istanze dei territori settentrionali, mantenendo però una linea politica maggiormente in sintonia con quella di Salvini, senza riproporre una lettura nostalgica del passato della Lega.

Un percorso differente potrebbe essere quello portato avanti da Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, che valutano la possibilità di presentare una propria mozione insieme a Garavaglia. In questo caso il documento sarebbe concentrato soprattutto sulla linea politica e sull’assetto organizzativo del Carroccio, con la possibilità di rilanciare l’idea di una Lega confederata al Nord, al Centro e al Sud. Si tratta di una prospettiva che punta a ridefinire il rapporto tra la struttura federale del movimento e le sue articolazioni territoriali, riportando il tema dell’organizzazione interna al centro del dibattito congressuale.

L’incognita Luca Zaia e il ruolo dei governatori del Nord

Un altro elemento da chiarire riguarda la posizione dell’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il cui orientamento potrebbe assumere un peso nel confronto interno. Zaia mantiene aperti i contatti con gli altri governatori leghisti, da Attilio Fontana a Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti, mentre resta da capire quale posizione assumerà rispetto alla candidatura di Garavaglia e alle mozioni che saranno presentate. Il coinvolgimento dei principali amministratori regionali rappresenta uno degli aspetti più significativi di questa fase congressuale, considerando il peso politico e territoriale che i governatori hanno storicamente avuto all’interno della Lega.

Congresso Lega, con due candidati il voto sarà segreto

La discesa in campo di Garavaglia introduce anche una conseguenza sul piano delle procedure congressuali. Con la presenza di più candidati alla segreteria, infatti, il voto dei delegati sarà segreto. Lo stesso Salvini aveva chiarito questo passaggio dopo l’ultimo Consiglio federale, durante il quale aveva presentato le dimissioni da segretario necessarie ad avviare il percorso verso la propria ricandidatura. “Se ci saranno più candidati segretari, ovviamente il voto è segreto nell’urna e ognuno voterà il segretario che vuole”, aveva spiegato il vicepremier. L’elezione del segretario diventerà quindi una vera competizione congressuale, anche se Salvini parte da una posizione di forza per il sostegno di cui dispone tra i delegati.

Una candidatura per dare voce al malcontento interno

Al di là delle possibilità di vittoria, considerate limitate, la candidatura di Garavaglia assume un significato politico preciso: rendere visibile l’esistenza di una componente interna che chiede un confronto sull’identità e sulle prospettive della Lega. Durante l’estate, diversi esponenti dell’area critica avevano insistito sulla necessità di dare spazio al malcontento presente in una parte della base, precisando però che il loro obiettivo non era necessariamente quello di sfidare apertamente Salvini. Il segretario, secondo la lettura dei dissidenti, non avrebbe aperto un confronto politico interno nei termini auspicati da questa componente. La convocazione del congresso e la disponibilità ad affrontare eventuali candidature alternative hanno adesso portato la discussione direttamente sul terreno della competizione per la leadership. Con Garavaglia, l’ala nordista trova dunque un punto di riferimento attorno al quale provare a raccogliere le proprie istanze e presentare una proposta politica alternativa. Il senatore porta con sé anche un percorso istituzionale consolidato. Oltre agli incarichi ricoperti in Lombardia e nel governo Draghi, è considerato vicino al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con il quale condivide anche la formazione universitaria alla Bocconi.