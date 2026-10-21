Lega, Massimo Garavaglia si candida al congresso straordinario: raccolte le 80 firme, c’è anche Attilio Fontana

Massimo Garavaglia è ufficialmente candidato al congresso straordinario della Lega. Il senatore del Carroccio ha raggiunto il numero di sottoscrizioni necessario per formalizzare la propria candidatura, raccogliendo le 80 firme richieste. Tra i firmatari figura anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha sottoscritto la candidatura di Garavaglia. La candidatura di Garavaglia costituisce dunque un nuovo passaggio in vista del congresso straordinario della Lega, appuntamento nel quale si confronteranno le candidature ammesse secondo le procedure congressuali.