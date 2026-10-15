Le calde note del Blue Jazz Tropea: musica nelle piazzette e omaggio ai Queen | PROGRAMMA

“Blue Jazz Tropea entra in una nuova settimana e continua ad aggiungere sonorità di qualità all’ottobre tropeano. Non il concerto che occupa una piazza, non il palco che sovrasta lo spazio urbano, ma la musica che entra e pervade il salotto di spirito, accompagna passeggiate, incontri, locali e scorci del centro storico, diventando parte naturale dell’atmosfera“. È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì, commentando la crescita della rassegna promossa con la Pro Loco Tropea. “Blue Jazz – evidenzia – sta prendendo forma esattamente come lo avevamo immaginato: musica elegante, diffusa, mai invasiva, capace di accompagnare la città senza sovrastarla. Vedere artisti, persone, tavolini, passeggiate e piazze dentro la stessa atmosfera è forse la soddisfazione più bella“.

Il programma proseguirà venerdì 16 ottobre già dal tramonto, con gli appuntamenti nelle piazzette di Tropea. Alle ore 18.30 spazio ad Anush Duo, con Veronica Russo e Domenico De Paola. Dalle ore 21.30, in Piazza Vittorio Veneto, il Blue Jazz ospiterà il progetto 3 For Queen, un originale viaggio acustico nel repertorio della leggendaria band inglese. Sul palco Sara D’Angelo, voce, kazoo e percussioni, Pasquale Morgante al pianoforte e Silvio Ariotta al contrabbasso. Una rilettura intima, una originale rapsodia boema raffinata dei grandi classici e delle perle meno conosciute firmate dall’intramontabile Freddie Mercury.

La rassegna continuerà sabato 17 ottobre, alle ore 18.30, con Ilenia Bonaiuto & Francesco Pio La Macchia, dentro il percorso di jazz nelle piazzette. Un altro tassello di un cartellone che sta trasformando il centro storico in uno spazio musicale diffuso, coerente con l’identità della città e con un pubblico che cerca qualità, atmosfera e bellezza.

Dopo il weekend del 16 e 17, il calendario proseguirà venerdì 23 ottobre con Chiriano-Rovere-Cerullo Trio, sabato 24 ottobre con il ritorno di Ilenia Bonaiuto & Francesco Pio La Macchia, venerdì 30 ottobre con Daniela Butera feat. Domenico Cocciolo Acoustic Duo e sabato 31 ottobre con Anush Duo, con Veronica Russo e Domenico De Paola. “Blue Jazz – conclude Macrì – non è soltanto un programma di appuntamenti. È un modo di vivere la città, di costruire atmosfera e di rendere ottobre un tempo pieno, riconoscibile, elegante. La musica continua, il Blue continua, Tropea continua“.