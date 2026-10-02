Lazzaretto e la Domotek Volley,: “test significativo con la Callipo, ma cresciamo mattone su mattone”

La Domotek Volley continua il suo percorso di avvicinamento al campionato. Dopo il test contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, Enrico Lazzaretto, al terzo anno in amaranto, ha analizzato la prestazione della squadra, tra carichi di lavoro pesanti e la voglia di trovare sempre maggiore intesa. Lazzaretto non è un giocatore qualsiasi per il club di Mister Polimeni: è un metronomo, è una variabile basilare nelle chimiche di gruppo ed un giocatore basilare.

“È stato un test un po’ complicato – ha spiegato Lazzaretto – forse perché loro arrivano sempre qui agguerriti: sono una squadra giovane, con voglia di farsi vedere, e ci provano su ogni pallone. Noi ovviamente andando avanti con la preparazione abbiamo il carico sulle gambe sempre più pesante e si sente. Ovvio che anche noi abbiamo giocato discretamente bene, però si può migliorare sempre di più“.

Il percorso della Domotek sta proseguendo e venerdì arriverà anche Klemen Sen, tassello importante per completare il roster: “arriverà anche Klemen Sen, quindi la squadra si compatta e tutta la rosa sarà al completo. Sicuramente stiamo aspettando lui, soprattutto noi schiacciatori, perché in tre si fa una fatica incredibile. Però sta andando bene, ci stiamo trovando sempre di più coi ragazzi, c’è sempre più amalgama nel gruppo e stiamo lavorando bene sui dettagli. Adesso pian pianino, mattone su mattone, penso che faremo bene“.