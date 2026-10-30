L’ASP di Reggio Calabria sigla l’intesa con il Terzo Settore per i Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati

Il 30 ottobre 2026 presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella (Consiglio Regionale della Calabria), si è svolta la presentazione ufficiale del progetto “Prendersi cura della salute mentale”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), un piano strategico di potenziamento della sanità pubblica promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con la Regione Calabria (Organismo Intermedio).

Durante l’incontro, il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Maddalena Berardi, ed il dott. Pietro Siclari, rappresentante dell’’associazione Piccola Opera Papa Giovanni, capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo fra gli Enti del Terzo Settore hanno siglato la convenzione per la realizzazione per progetto: “Sinergie territoriali per Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati (PTRP) nei DSM della Regione”. L’accordo segna l’avvio operativo di un percorso innovativo di co-programmazione e co-progettazione volto a integrare i servizi sanitari territoriali già esistenti. I nuovi percorsi sperimentali offriranno:

Inclusione sociale e lavorativa ed esperienze di accompagnamento al lavoro;

ed esperienze di accompagnamento al lavoro; Sostegni economici all’abitare per favorire l’autonomia abitativa;

per favorire l’autonomia abitativa; Voucher individualizzati per attività culturali, formative, sportive, di benessere e socializzazione, in rete con le associazioni del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione e alla gestione delle multi fragilità legate alle dipendenze e al disagio psichico, affiancate da una campagna permanente di contrasto allo stigma rivolta a cittadini, giovani, scuole e imprese, per superare i fenomeni di isolamento ed esclusione sociale.

La sottoscrizione della convenzione consolida un modello di governance partecipata e di rete sociosanitaria tra ASP e Terzo Settore, strutturando un’esperienza pilota destinata a diventare una best practice stabile e replicabile.

L’evento ha offerto l’occasione per illustrare gli obiettivi generali del Piano PNES – finanziato dai fondi europei FSE+ (“Servizi sanitari più equi ed inclusivi”) e FESR (“Servizi sanitari di qualità”).

Per l’occasione è stato collocato all’esterno dell’edificio l’Ambulatorio mobile odontoiatrico (Motorhome), acquisito nell’ambito della linea d’azione del PNES gestita con l’INMP per il contrasto alla povertà sanitaria. Il veicolo, dotato di riunito odontoiatrico e strumentazione diagnostica portatile, è destinato all’erogazione di cure sanitarie per le persone in condizione di elevata vulnerabilità socio-economica. L’ASP si è dotata di un ulteriore ambulatorio mobile nell’ambito del progetto “Maggiore copertura degli screening oncologici” che sarà consegnato entro fine anno, destinato all’attività in outreach, che percorrerà tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria insieme alle équipe multidisciplinari dedicate alla prevenzione.