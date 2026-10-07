L’arte della ceramica di Seminara conquista gli USA: al maestro Vincenzo Ferraro il “Mediterranean Heart Riace Warriors Award”

Prestigioso riconoscimento internazionale per il maestro ceramista di Seminara Vincenzo Ferraro, premiato nel New Jersey per la sua arte e per il contributo alla valorizzazione della tradizione calabrese e del Made in Italy negli Stati Uniti

  • Mediterraneana Heart Riace Warriors Award
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Un trionfo d’eccellenza, tradizione e identità calabrese oltreoceano. Il maestro ceramista Vincenzo Ferraro di Seminara è stato insignito del prestigioso Mediterranean Heart Riace Warriors Award, giunto alla sua terza edizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 ottobre 2026 nella cornice elegante de The Venetian a Garfield, nel New Jersey (USA). L’evento, promosso da GIA (Giornalisti Italiani Associati) e Mediterranean Heart, si conferma un appuntamento d’élite per celebrare il legame profondo tra la cultura italiana e quella americana.

Sotto lo slogan “Due Culture, Un Solo Cuore” e “Stessa radice, più lontano”, la manifestazione ha saputo unire l’eleganza e il prestigio della location al calore delle tradizioni tricolori, proiettando il patrimonio artigianale italiano nel cuore del Nord America.

L’orgoglio del Maestro

Grande la soddisfazione espressa dal maestro Ferraro, che ha accolto il riconoscimento con parole di autentica gratitudine: “sono orgoglioso che ho ricevuto questo premio“. Questo importante tributo internazionale celebra la straordinaria maestria e la storia secolare delle ceramiche di Seminara, confermando l’arte calabrese come un fondamentale ambasciatore del Made in Italy nel mondo e un prezioso ponte umano e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti.

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