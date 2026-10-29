Lamezia Terme, studenti in piazza contro il carovita: corteo con gli agricoltori, domani protesta regionale a Cosenza

Studenti in piazza a Lamezia Terme per protestare contro il carovita e le sue conseguenze sul costo dell’istruzione. La manifestazione ha attraversato le principali strade della città, coinvolgendo anche una rappresentanza di agricoltori che si sono uniti al corteo con i loro trattori per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche del settore agricolo. La mobilitazione è partita dalla cittadella scolastica di via Leonardo Da Vinci, per poi proseguire lungo le principali arterie cittadine fino a raggiungere piazza Mazzini. Durante il percorso, gli studenti hanno scandito slogan e cori, esponendo cartelli per esprimere le proprie rivendicazioni.

Lamezia Terme, studenti contro il caro istruzione e le politiche di riarmo

Al centro della protesta ci sono stati l’aumento dei costi legati all’istruzione e la richiesta di una scuola più efficiente, accompagnata da maggiori investimenti nella ricerca e nelle università. I manifestanti hanno espresso inoltre la propria contrarietà alle politiche del Governo e al riarmo, chiedendo che venga data maggiore attenzione alle esigenze del sistema educativo. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per portare nelle strade della città le istanze degli studenti, che chiedono interventi per rendere l’istruzione più accessibile e sostenere il percorso formativo delle nuove generazioni.

Anche gli agricoltori con i trattori: protesta contro il caro carburanti

Accanto agli studenti hanno sfilato alcuni rappresentanti del Movimento Territorio e Agricoltura, presenti con i loro trattori per sostenere la mobilitazione e ribadire le difficoltà che interessano il comparto agricolo. Gli agricoltori continuano a chiedere risposte sull’aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi di produzione, che incidono sulle attività delle aziende e sull’intera filiera. Questioni che hanno portato i rappresentanti del movimento ad affiancare la protesta studentesca, condividendo la richiesta di interventi contro il crescente peso delle spese quotidiane e produttive.

Domani nuova mobilitazione regionale a Cosenza

Al termine del corteo di Lamezia Terme, studenti e agricoltori hanno annunciato la propria partecipazione allo sciopero in programma domani, venerdì 30 ottobre, a Cosenza, dove è prevista una mobilitazione regionale. La protesta proseguirà dunque nel capoluogo bruzio, riunendo le rivendicazioni legate al diritto allo studio e quelle del mondo agricolo, entrambe concentrate sulle conseguenze del carovita e sulla richiesta di maggiori interventi a sostegno dei rispettivi settori.