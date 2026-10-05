Lamezia Terme, il 6 ottobre la presentazione della seconda fase del “Co.Re.Com. Academy in Tour”

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Salvatore Cirillo, e il Presidente del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Fulvio Scarpino, annunciano la conferenza stampa che si terrà martedì 6 ottobre 2026, alle ore 11.00 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme per la presentazione della seconda fase del “Co.Re.Com. Academy in Tour“, progetto pilota dedicato all’educazione digitale e affettivo-relazionale dei giovani.

L’incontro sarà dedicato al valore positivo della rete e alla costruzione di una comunità educativa fondata sulla collaborazione tra ragazzi, famiglie, scuola e istituzioni. Al termine della conferenza stampa seguirà una riunione straordinaria del Co.Re.Com. Calabria, dedicata all’avvio della nuova fase del progetto.