Lamezia Terme, il 16 ottobre l’incontro letterario con Ruggero Pegna | INFO

Si terrà venerdì 16 ottobre a Lamezia Terme, presso il Laboratorio d’Arte Cerra, un incontro con il noto promoter e scrittore lametino Ruggero Pegna. Incontro, ma anche confronto sul filo “umano” che unisce i suoi romanzi, da Miracolo d’amore con la fede, al Cacciatore di meduse, con il tema dei migranti e accoglienza, La stanza di Adel, con l’adozione. Ma anche temi più gravi, come quello mafioso ne La pecora è pazza-Un anno da Arcore a Locri, e più leggeri come le raccolte di poesie.

Fino ad arrivare all’ultima opera del 2026. Si tratta di un’opera teatrale che riprende un tema molto caro all’autore. “Fortunata di Dio” ripercorre infatti la vita di Natuzza Evolo alla quale Pegna è legato da quel “Miracolo” che è raccontato in un libro. Sembra un cerchio che chiude una narrazione di 20 anni. Dalla pubblicazione di “Miracolo d’amore” del 2005 nel quale racconta della malattia e dell’incontro con Natuzza ad un’opera interamente dedicata a lei. Scritta nel 2025 insieme al regista Andrea Ortis e inaugurata nel maggio 2026 a Cosenza, riandrà in scena prossimamente a Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia.

L’appuntamento con l’autore è per venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 presso il Laboratorio d’Arte Cerra, in via L. Pirandello 9 a Lamezia Terme. Dopo l’introduzione di Rosella Cerra condurrà il dibattito il giornalista Giuseppe Donato. Data la capienza della sala, si consiglia la prenotazione al n. 3291111882