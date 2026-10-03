Lamezia Terme, giovane investita da uno scooter: ricoverata in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di una giovane donna investita da uno scooter a Lamezia Terme nella serata di ieri. Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasferita all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. L’incidente si è verificato mentre la giovane stava raggiungendo la propria automobile, parcheggiata in corso Numistrano, nel centro di Lamezia Terme. Secondo quanto appreso, in quel momento sarebbe sopraggiunto uno scooter guidato da un ragazzo che l’ha investita. L’impatto è stato particolarmente violento. La donna è stata sbalzata a terra e, nella caduta, ha battuto la testa, riportando conseguenze che hanno reso necessario il trasferimento nel capoluogo calabrese.

La caduta e il colpo alla testa

L’elemento che desta maggiore preoccupazione riguarda proprio il trauma riportato alla testa. Dopo essere stata investita dallo scooter, la donna sarebbe stata proiettata a terra e avrebbe battuto il capo. Le sue condizioni sono apparse da subito serie e hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove la giovane è stata affidata ai medici per tutti gli accertamenti e i trattamenti necessari. La prognosi, al momento, resta riservata.

La Polizia ricostruisce la dinamica dell’investimento

Parallelamente agli accertamenti sanitari, la Polizia ha avviato le verifiche di rito per ricostruire con precisione quanto avvenuto in corso Numistrano. Gli investigatori dovranno stabilire l’esatta sequenza dell’incidente, verificando tutti gli elementi disponibili e cercando di chiarire eventuali responsabilità. L’attività comprende anche gli accertamenti nei confronti del giovane che si trovava alla guida dello scooter.

Esami tossicologici e alcoltest sul conducente dello scooter

Nei confronti del ragazzo che conduceva il mezzo a due ruote sono stati disposti esami tossicologici e verifiche finalizzate a rilevare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche. Si tratta degli accertamenti previsti in casi di incidenti stradali con conseguenze gravi e serviranno a stabilire se il conducente fosse o meno in condizioni psicofisiche alterate al momento dell’impatto. Gli esiti non sono ancora noti e, pertanto, non è possibile formulare alcuna valutazione in merito. Anche questo aspetto confluirà nell’attività investigativa avviata dalla Polizia per ricostruire l’incidente in ogni suo dettaglio.