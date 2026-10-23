Lamezia Terme, garage trasformato in deposito di droga: oltre 16mila euro di stupefacenti, arrestato 40enne

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un 40enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno concentrato la loro attenzione anche sul garage dell’abitazione, dove hanno scoperto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Il bilancio del rinvenimento è significativo: oltre 1,2 chilogrammi di marijuana, suddivisi in 33 involucri, 212 grammi di hashish, ripartiti in due panetti e due dosi, e 32 grammi di cocaina, già frazionati in 22 dosi. All’interno del locale i Carabinieri hanno recuperato anche materiale destinato alla pesatura, al taglio e al confezionamento delle sostanze, il tutto posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato.

Un quantitativo e una varietà di sostanze che, unitamente alle modalità di confezionamento e al materiale rinvenuto, hanno delineato un quadro indiziario ritenuto compatibile con un’attività di detenzione finalizzata alla successiva cessione a terzi. Lo stupefacente avrebbe potuto generare, attraverso lo smercio al dettaglio, oltre 16mila euro.

Il 40enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, come disposto dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme che coordina le indagini. Il soggetto rimarrà in carcere a seguito dell’udienza di convalida del Giudice per le indagini preliminari. L’operazione si inserisce nella costante e vigile attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione ai circuiti di distribuzione della droga e alle conseguenze che tale fenomeno produce sulla sicurezza e sulla salute della collettività.