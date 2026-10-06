Lamezia Terme, cartuccia nel marsupio ai controlli in aeroporto: denunciato un 55enne

Una cartuccia calibro 7,65 custodita nel marsupio è stata scoperta durante i controlli di sicurezza nell’area partenze dell’aeroporto di Lamezia Terme: i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 55enne di Vibo Valentia per detenzione illegale di munizioni. Il rinvenimento è avvenuto nel corso della mattinata, durante le verifiche effettuate dal personale addetto ai controlli. “A seguito della segnalazione di una guardia giurata – è scritto in una nota diffusa dall’Arma – i Carabinieri della Stazione Aeroporto, sono intervenuti e hanno proceduto a tutti gli accertamenti del caso” scoprendo in un marsupio la cartuccia evidenziata dai controlli al metal detector e sottoponendola a sequestro. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Lamezia Terme.