Lamezia Terme ancora palcoscenico del grande nuoto per il 4° Memorial Massimo Borracci

Diciotto società sportive provenienti da ogni parte d’Italia, circa 500 atleti pronti a scendere in vasca e oltre 1500 gare in programma. Sono numeri importanti quelli della quarta edizione del Memorial Massimo Borracci, che domani (sabato 24) e domenica 25 ottobre trasformerà la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme in un grande palcoscenico del nuoto nazionale. Due giornate intense, fatte di sport, competizione, emozioni e condivisione, durante le quali centinaia di nuotatori si confronteranno in vasca, dando vita a un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere per partecipazione e prestigio.

Ma lo spirito della manifestazione organizzata dalla Kairos Nuoto Lamezia va ben oltre i numeri, le classifiche e i risultati cronometrici: il Memorial nasce infatti dalla volontà di custodire e rinnovare il ricordo di Massimo Borracci, al quale la manifestazione è dedicata. Un nome che continua a vivere attraverso lo sport e, soprattutto, attraverso i valori che ogni competizione dovrebbe essere capace di trasmettere: passione, impegno, rispetto e condivisione.

E se i numeri raccontano già di un evento di grande richiamo, a rendere ancora più speciale questa quarta edizione sarà la presenza di due ospiti d’eccezione.

A Lamezia Terme arriverà Filippo Megli, atleta della Nazionale italiana di nuoto e campione europeo. Accanto a lui ci sarà Luca Rasi, voce inconfondibile del nuoto italiano, che con la sua esperienza e la sua capacità di raccontare le emozioni dello sport contribuirà a rendere ancora più coinvolgente la manifestazione.

Due presenze di prestigio, dunque, per un evento che punta a coniugare l’aspetto agonistico con quello umano, offrendo ai partecipanti non soltanto l’opportunità di misurarsi con atleti provenienti da altre realtà sportive, ma anche di vivere un’esperienza di crescita e confronto.

Un evento di grande rilevanza non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche per le importanti opportunità di promozione turistica e valorizzazione del territorio. Per due giorni, infatti, centinaia di persone provenienti da diverse regioni italiane graviteranno su Lamezia, con inevitabili ricadute positive per le strutture ricettive, le attività di ristorazione e l’economia locale. Atleti, tecnici e accompagnatori che avranno anche l’opportunità di conoscere la città, scoprirne le peculiarità e vivere, seppur per un breve soggiorno, il territorio lametino.

Un aspetto tutt’altro che secondario, che dimostra come lo sport possa rappresentare anche un importante veicolo di attrattività turistica, capace di generare movimento, creare occasioni di incontro e contribuire alla promozione dell’immagine della città ben oltre i confini regionali.