La Zecca di Stato celebra il vino di Cirò, Sculco: “moneta omaggia l’eredità del Krimisa, il nettare migliore al mondo”

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che la Zecca dello Stato abbia dedicato una moneta al vino Cirò, quello che raccoglie l’eredità del Krimisa, il nettare considerato il migliore del mondo classico che partiva dalla costa ionica calabrese per approdare alle Olimpiadi come premio donato ai vincitori e per questo censito tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria. L’attenzione senza precedenti riservata alla Calabria non può che essere l’esito della più generale narrazione sulla Calabria, interpretata e portata avanti dal Presidente Roberto Occhiuto e, segnatamente per ciò che concerne il nostro patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, dall’assessore Gianluca Gallo.

Attraverso la Regione Calabria ed i nostri rappresentanti in Parlamento – dichiara il Sindaco Mario Sculco, esprimendo apprezzamento per questa importante opportunità di visibilità – assumeremo ogni iniziativa utile affinché la stessa attenzione venga riservata anche, e soprattutto, a Luigi Lilio, non il semplice calabrese, ma l’italiano di Cirò che ha consegnato alla storia il Calendario Gregoriano, oggi usato in quasi tutto il mondo“.

L’emissione della moneta da 5 euro realizzata dalla Zecca dello Stato, intitolata Cirò e Cipolla di Tropea – Calabria, inserita nella serie Cultura Enogastronomica Italiana – Sapori d’Italia e che contempla anche i Bronzi di Riace, altro MID della Calabria Straordinaria, non può che rappresentare un valore aggiunto a quel percorso di valorizzazione e consapevolezza che vogliamo continuare a consolidare e rafforzare intorno al patrimonio distintivo della nostra regione.

“Come Città del Vino e del Calendario – conclude il Primo Cittadino – su questa sfida eravamo e restiamo impegnati a 360 gradi, attraverso diverse iniziative di carattere non solo locale, ma regionale e nazionale“.