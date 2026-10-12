La tomba di Dracula si trova a Napoli? Il mistero nel libro del calabrese Mastia “La maledizione di Dracula”

L’Università delle Generazioni informa che sulle piattaforme web della vendita dei libri online è già apparsa la scheda del libro “La maledizione di Dracula” di Leonardo Mastìa, edito da Baldini e Castoldi di Milano, che è già prenotabile ma sarà disponibile dal prossimo 23 ottobre 2026 a 19 euro. In attesa di poter leggere i contenuti di tale tanto atteso romanzo, ci affidiamo alla seguente breve presentazione editoriale.

“Nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove ogni vicolo custodisce una storia e ogni porta può nascondere un segreto, Germano, detto «il Rosso», cerca di tenere insieme i pezzi della propria vita. Dopo la morte della moglie Patrizia e la partenza del figlio Vincenzo per l’Inghilterra, qualcosa dentro di lui comincia a spezzarsi. I ricordi si confondono, il presente perde contorni e la realtà si riempie di ombre. Poi riaffiora una storia antica. Un’eredità misteriosa. Un tesoro scomparso. E una maledizione che sembra attraversare il tempo, legata a un nome che non avrebbe mai dovuto tornare a pronunciare: Dracula. Tra le voci della strada e i silenzi di famiglia, Germano si inoltra in un labirinto dove leggenda e realtà diventano impossibili da distinguere. Al suo fianco c’è zia Gemma, donna indomita e custode di verità che forse sarebbe stato meglio lasciare sepolte. Ma quale dei suoi ricordi è ancora vero? E cosa rimane di un uomo quando la memoria comincia a tradirlo? La maledizione di Dracula è un romanzo di mistero e inquietudine, ma anche una storia profondamente umana sulla perdita, sulla memoria e sulla forza dei legami. Perché il tesoro più prezioso potrebbe non essere quello che si cerca, ma ciò che resta quando tutto il resto rischia di scomparire”.

Leonardo Mastìa è nato nel 1947 a Campana (nella pre-Sila jonica della provincia di Cosenza), ma da parecchi decenni vive a Battipaglia, dove svolge la professione di avvocato penalista. Opera prevalentemente pure nei fori di Salerno e di Napoli, patrocinando spesso casi assai difficili ed intricati. Però, ha dimostrato che la sua vera vocazione è la scrittura, specialmente le narrazioni particolarmente impegnate. Prima di questo libro sul prìncipe Dracula (che pare sia davvero sepolto in una chiesa di Napoli), l’avv. Mastìa ha già pubblicato tre romanzi: “Il viale degli Angeli” (localizzato a Parigi) con Guida editore di Napoli nel 2011 (pagine 304); “Nebbie” (sulla terra dei fuochi) con Nicola Pesce Editore di Lucca nel 2017 (pag. 206) e “Il sole d’argento” (ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli) con Cairo editore, Milano nel 2022 (pag. 248).

Per questi suoi lavori letterari ha ottenuto numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti anche a livello internazionale. Adesso non ci resta che attendere l’uscita dell’intrigante libro “La maledizione di Dracula” per leggere come mai il leggendario prìncipe Dracula riposa nella città partenopea e addirittura dentro una chiesa ancora aperta al culto. Di sicuro la narrazione sarà quella tipica della antica e saggia lentezza napoletana con improvvisi guizzi di autentico thriller. Intanto godiamoci tale “suspense” che ben si sposa con l’autunno.