“La storia di Reggio Calabria dai Normanni alla Rivolta del 1970”: nuova tappa della presentazione del libro di Fabio Arichetta. Ci sarà anche Castrizio

Un viaggio attraverso i secoli per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della storia di Reggio Calabria, dall’età normanna fino agli eventi che hanno segnato il Novecento. È il percorso al centro del libro “Storia di Reggio Calabria. Dai Normanni alla Rivolta del 1970”, scritto da Fabio Arichetta e pubblicato da Rubbettino. Il volume sarà presentato giovedì 5 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Libreria AVE di Reggio Calabria, nel corso di un appuntamento dedicato alla conoscenza e all’approfondimento delle vicende storiche della città.

A dialogare con l’autore sarà il professore Daniele Castrizio, che accompagnerà la presentazione del libro e il confronto sui temi affrontati nell’opera. Il volume propone un percorso storico che attraversa diverse epoche, arrivando fino alla Rivolta di Reggio del 1970, uno degli avvenimenti più importanti e complessi della storia contemporanea cittadina.