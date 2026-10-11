La solidarietà dell’Istituto Nazionale Azzurro alla comunità di Melito di Porto Salvo dopo i danni del maltempo

L’Istituto Nazionale Azzurro stringe in un abbraccio di fraternità la popolazione del Comune di Melito di Porto Salvo e delle comunità della fascia ionica, colpite dalla tempesta che ha scosso il territorio nelle scorse ore. Davanti alla prova imposta dagli eventi alle vie di comunicazione e alle opere civili della regione, il Presidente e Fondatore dell’Istituto, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, affiancato dal delegato per l’area Ionica, Avv. Filippo Iaria, e da ogni membro del direttivo, ha voluto levare un pubblico vessillo di sostegno morale a favore di tutti i cittadini e delle amministrazioni locali.

In quest’ora di cruciale impegno, la delegazione territoriale guidata dall’Avv. Filippo Iaria è accanto alla gente con dedizione e sensibilità, ponendosi come punto di riferimento umano e istituzionale per offrire ai sindaci e alle famiglie colpite il calore e la totale disponibilità dell’Istituto. Un legame autentico e solidale, guidato dal desiderio di tendere una mano amica, alleviare il peso del momento e camminare insieme verso la rinascita e la cura del territorio. “La furia dell’acqua può colpire duramente le cose e le infrastrutture, ma non potrà mai scalfire la dignità, la forza e il coraggio che storicamente contraddistinguono la comunità melitese e l’intero territorio ionico” dichiarano congiuntamente il Presidente Festicini e il delegato Avv. Iaria. “A tutta la cittadinanza va la nostra più sincera e sentita vicinanza”.