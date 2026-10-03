La Sideco Basketball Lamezia si presenta, nuova stagione al via: roster DR1 e obiettivi

La Sideco Basketball Lamezia ha ufficialmente presentato la nuova stagione sportiva nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, nella sala consiliare “Mons. Luisi” di Lamezia Terme. Accanto al presidente Massimiliano Serrao, al vicepresidente Roberto Petronio e al coach della prima squadra Davide Piccione, erano presenti anche l’assessore allo sport Salvatore Pirelli e soprattutto le ragazze e i ragazzi della società, indicati come il vero valore aggiunto del progetto. Per il secondo anno consecutivo la Sideco prenderà parte al massimo campionato regionale, la DR1, ma il percorso del club guarda in maniera decisa anche al settore giovanile, alla crescita del movimento cittadino e alla costruzione di una struttura tecnica sempre più articolata. L’appuntamento più immediato è già fissato per domenica 4 ottobre alle ore 19 al PalaGatti, dove la formazione lametina farà il proprio esordio stagionale contro la Cestistica Lamezia 2.018.

Serrao: continuità al progetto e priorità al settore giovanile

“Per il secondo anno consecutivo parteciperemo al massimo campionato regionale e ciò ci riempie d’orgoglio, perché abbiamo dato sempre continuità al nostro progetto e alla società essendo da più di 20 anni che operiamo sul territorio – ha spiegato Serrao. Ripartiamo con lo stesso entusiasmo di sempre con una società ambiziosa dal punto di vista progettuale, per creare un movimento che parte dal basso, soprattutto da un punto di vista qualitativo. Parlo del nostro settore giovanile per cui stiamo lavorando molto bene ed è il nostro obiettivo primario. Inoltre, proprio per la crescita del movimento lametino è importante e positivo che vi siano tre squadre all’interno della città, vuol dire che possiamo tutte dare il nostro contributo al basket calabrese”. Il presidente ha così ribadito la volontà di proseguire su una linea che tiene insieme prima squadra e vivaio, con l’obiettivo di dare continuità a un progetto radicato da oltre vent’anni sul territorio.

Un percorso che necessita anche del sostegno dell’amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione e la disponibilità degli impianti sportivi distribuiti sul territorio. “Come amministrazione stiamo cercando di darvi una mano, così come a tutte le altre associazioni sportive del territorio, in termini di strutture”, ha spiegato l’assessore Pirelli, mettendosi a disposizione per la regolare concessione degli impianti alle varie società. Il tema delle strutture resta quindi uno degli elementi centrali per permettere alla Sideco e alle altre realtà sportive cittadine di programmare con continuità allenamenti, attività giovanili e campionati.

Il vivaio cresce: convocazioni Fip e nuovo staff tecnico

La Sideco Basketball Lamezia ha indicato nella valorizzazione dei settori giovanili uno degli obiettivi principali della stagione. Il progetto è già accompagnato da risultati a livello regionale, come sottolineato dal vicepresidente Roberto Petronio. “Voglio sottolineare come due dei nostri ragazzi nati nel 2013 e tre nati nel 2012 partecipino regolarmente e siano convocati ai raduni e ai progetti ufficiali della Fip Calabria, come l’Academy regionale e interprovinciale – ha esordito il vicepresidente Petronio. Inoltre, abbiamo rafforzato il nostro staff con Domenico Chiarella, preparatore atletico specifico per le giovanili che ha iniziato a fare un ottimo lavoro”. L’attenzione al vivaio viene dunque accompagnata da un rafforzamento delle competenze tecniche e della preparazione atletica dedicate ai più giovani.

Lo staff si amplia ulteriormente con la presenza di coach Antonio Scozzese, che guiderà l’Under 13 e l’Under 14 maschile, mentre sotto la guida di Alfredo Lazzarotti la società sarà iscritta non soltanto al campionato Under 15, ma anche a quello Under 17 maschile. Sul fronte dirigenziale, inoltre, la Sideco si conferma tra le società italiane con una forte presenza femminile: alle già presenti Emma Felcia, Martina Candido e Patrizia Scardamaglia si aggiunge Caterina Capomolla, che seguirà l’Under 13 e l’Under 14 femminile. Una formazione femminile che mancava dal 2019 e che è tornata sul parquet nella scorsa stagione.

La DR1 riparte dal derby con la Cestistica Lamezia

Grande attenzione anche sulla prima squadra, che nella scorsa stagione era riuscita a conquistare i playoff dopo essere partita penultima in regular season, arrivando poi a giocarsela contro la vincitrice del campionato, la Pirossigeno Cosenza. Domenica 4 ottobre, alle ore 19, al PalaGatti di Lamezia Terme, la Sideco debutterà nel nuovo campionato di DR1 contro la lametina Cestistica Lamezia 2.018. Per coach Davide Piccione sarà il primo vero banco di prova della stagione dopo settimane di preparazione caratterizzate anche da qualche problema fisico.

“Ci alleniamo dal primo settembre e penso che siamo pronti – ha detto coach Piccione. Purtroppo abbiamo avuto un po’ di sfortuna perché si sono infortunati 4 giocatori, ma siamo pronti lo stesso. Ci siamo preparati atleticamente e cestisticamente, ci rimboccheremo le maniche e domenica andremo a giocarci questa prima partita di campionato. Per me il derby esiste solo perchè entrambe le squadre si chiamano Lamezia, ma poteva essere qualsiasi altra squadra contro cui giocare, perché rimane comunque la prima gara di campionato da iniziare col piede giusto. A prescindere. Noi guardiamo solo noi stessi, cercando di riportare ciò che abbiamo fatto durante gli allenamenti direttamente in partita. Questo derby è una partita come le altre”.

Due nuovi innesti per il roster della Sideco

La rosa della Sideco Basketball Lamezia si arricchisce anche con due nuovi giocatori. Il primo è Domenico Chiarella, catanzarese, con esperienze tra Serie D e C Interregionale e una promozione in B. Il secondo è Nicolò Capuani, classe 2000 proveniente da Ferentino, in provincia di Frosinone. Playmaker di valore, Capuani ha iniziato il proprio percorso giovanile tra Ferentino, Frosinone ed Eurobasket Roma, vincendo l’U19 Elite. Nel 2016-17 ha esordito in A2 con Ferentino e successivamente ha giocato in Serie C Silver a Pescara e in C Gold a Lanciano, tornando poi ancora a Ferentino in C Silver.

Il roster DR1 della Sideco Basketball Lamezia è composto da Luca Augello, Gian Marco Bosone, Simone Bova, Cristian Bubba, Nicolò Capuano, Gianmarco Carchedi, Antonio Cerra, Domenico Chiarella, Francesco Diano, Giovanni Giuliano, Alfredo Lazzarotti, Gabriele Lazzarotti, Riccardo Lazzarotti, Marco Miscimarra, Francesco Molinaro, Gabriele Morcaldi, Matteo Torcasio, Antoniopio Verso e Antonello Vescio. Coach della squadra è Davide Piccione. La Sideco Basket Lamezia è dunque pronta a iniziare il proprio cammino, con l’obiettivo di dare continuità alla crescita della prima squadra e, parallelamente, consolidare un progetto giovanile indicato dalla dirigenza come il vero cuore della società.