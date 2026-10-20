Reggio Calabria, è morto il Colonnello Sorrentino: dolore e commozione nella Guardia di Finanza

Reggio Calabria è in lutto per la scomparsa del Colonnello Sorrentino, figura molto stimata per le sue qualità professionali e umane, ricordato con profondo affetto da quanti hanno avuto l’onore di prestare servizio sotto il suo comando. A esprimere il cordoglio per la sua morte è Carmelo Scollica, Segretario Provinciale USIF di Reggio Calabria, che, a nome dell’organizzazione sindacale, rende omaggio a un comandante capace di lasciare un segno indelebile nei suoi uomini, grazie alla dedizione al dovere, all’autorevolezza e alla straordinaria sensibilità umana.

Di seguito il commosso ricordo: “È con profonda commozione, sgomento e un grande senso di vuoto che la nostra comunità e tutto il personale hanno appreso la notizia della scomparsa del Colonnello Sorrentino. ​Per tutti noi che abbiamo avuto l’onore e il privilegio di prestare servizio sotto la sua guida, la sua figura ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile, non solo sul piano strettamente professionale e istituzionale, ma soprattutto su quello umano”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale USIF Reggio Calabria, Carmelo Scollica.

“​Il Colonnello Sorrentino non è stato soltanto un Comandante di straordinario valore e autorevolezza; è stato un esempio costante di rettitudine, dedizione al dovere e profonda sensibilità verso le donne e gli uomini affidati al suo comando. Con equilibrio, ascolto e grande umanità ha saputo guidare il personale nei momenti più complessi, infondendo sempre fiducia, senso di appartenenza e orgoglio di divisa”.

“​In questo momento di doloroso lutto, desidero esprimere a nome mio personale, di tutta la Segreteria Provinciale USIF di Reggio Calabria e di ciascun finanziere che si è riconosciuto nei suoi valori, i sentimenti del più profondo e sentito cordoglio. ​Ci stringiamo con forte affetto attorno alla famiglia del Colonnello Sorrentino, partecipando al loro immenso dolore e custodendone con gratitudine e rispetto la memoria. Il suo esempio e il suo insegnamento rimarranno impressi nel cuore di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco”.