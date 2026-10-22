La Regione Calabria incontra la LND: il piano per la riqualificazione degli impianti sportivi

Su iniziativa del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e all’impiantistica sportiva della Regione Calabria, Filippo Mancuso, e dell’assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, si è svolto, nella sede della Cittadella a Catanzaro, un incontro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calabria, Saverio Mirarchi, finalizzato ad avviare un percorso condiviso per individuare le priorità di intervento sulla rete degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale. Al tavolo ha preso parte anche il dirigente del settore Edilizia sanitaria del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Francesco Tarsia.

L’incontro ha rappresentato una prima fase di confronto e ascolto con il mondo sportivo dilettantistico, con l’obiettivo di raccogliere indicazioni e segnalazioni utili a definire le esigenze più urgenti in materia di messa in sicurezza, riqualificazione e adeguamento delle strutture sportive calabresi.

L’iniziativa dà seguito all’avviso promosso dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici per la ricognizione dell’impiantistica sportiva regionale nei Comuni, che ha consentito di individuare le principali criticità del patrimonio sportivo calabrese.

“Ora – ha dichiarato Mancuso -, conclusa questa fase di rilevazione la Regione è pronta a programmare e destinare le risorse necessarie per realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli impianti e rispondere alle esigenze emerse dal territorio. Il confronto con la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta un passaggio importante per orientare le future scelte programmatiche e individuare gli interventi prioritari, nella consapevolezza che lo sport costituisce un fondamentale presidio di coesione sociale, inclusione e sviluppo dei territori. La Regione – ha assicurato il vicepresidente – intende dare una risposta organica alle necessità del sistema sportivo calabrese”.

L’assessore Micheli ha aggiunto che “il confronto nasce dalla volontà di ascoltare le esigenze delle società sportive e raccogliere indicazioni utili alla definizione delle priorità di intervento. L’obiettivo è disporre di un quadro chiaro dei fabbisogni dell’impiantistica calabrese e programmare azioni efficaci per garantire strutture sempre più sicure e funzionali. Investire negli impianti sportivi – ha rimarcato infine Micheli – significa inoltre offrire ai giovani e agli studenti luoghi adeguati dove praticare sport, crescere, socializzare e condividere i valori positivi che l’attività sportiva è in grado di trasmettere”.

In conclusione, il presidente Mirarchi ha espresso soddisfazione per l’avvio del confronto con la Regione Calabria. “La messa in sicurezza e l’adeguamento degli impianti sportivi – ha dichiarato – rappresentano esigenze prioritarie per gli studenti, le società sportive e le comunità locali. Come Lega Nazionale Dilettanti ci impegneremo a fornire il massimo supporto, mettendo a disposizione la conoscenza diretta delle realtà territoriali e collaborando con la Regione nell’individuazione degli interventi più urgenti e strategici per la crescita del movimento sportivo calabrese”.