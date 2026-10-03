La reggina Cinzia Panuccio nominata referente per la Calabria presso l’Assemblea Internazionale dei Caffè Letterari Federiciani

Un nuovo e significativo riconoscimento arricchisce il percorso culturale e letterario di Cinzia Panuccio, nominata referente della Regione Calabria presso l’Assemblea Internazionale dei Caffè Letterari Federiciani, prevista per il 2027 a Roma o ad Assisi. La nuova nomina si inserisce in un percorso già fortemente legato al mondo federiciano. Cinzia Panuccio è, infatti, Presidente del Caffè Letterario Federiciano di Reggio Calabria dal 26 maggio 2026, incarico attraverso il quale porta avanti attività di promozione della poesia, della letteratura, dell’arte e del dialogo culturale.

La designazione quale referente della Calabria rappresenta quindi un ulteriore ampliamento delle sue responsabilità: non soltanto la guida del Caffè Letterario Federiciano di Reggio Calabria, ma anche il compito di rappresentare la regione nell’ambito dell’Assemblea Internazionale dei Caffè Letterari Federiciani. A dare pubblicamente notizia della nomina è stato Corrado Armeri, che ha accompagnato l’annuncio con parole di stima e con l’augurio: “buon servizio Presidente Cinzia“.

Una comunicazione che Panuccio ha accolto con particolare emozione, anche per il carattere inatteso e affettuoso della sorpresa. “Ricevere questa nomina è stata per me un’emozione immensa. Ringrazio con tutto il cuore Corrado Armeri per la fiducia, la stima e per questa bellissima sorpresa. Ci sono gesti che superano la formalità di un incarico e arrivano direttamente al cuore. Sapere di essere stata scelta per rappresentare la mia Calabria in un contesto culturale così importante mi riempie di orgoglio, ma soprattutto mi consegna una grande responsabilità“.

Per Panuccio, infatti, l’incarico non assume soltanto un valore personale. Rappresentare la Calabria significa dare voce a una terra profondamente amata, con il suo patrimonio di storia, tradizioni, poesia, arte, memoria e identità mediterranea. La nuova funzione si affianca così alla Presidenza del Caffè Letterario Federiciano di Reggio Calabria, rafforzando un percorso dedicato alla diffusione della cultura e alla costruzione di relazioni tra poeti, scrittori, artisti e realtà culturali italiane e internazionali.

Il suo curriculum testimonia, inoltre, un’attività letteraria e culturale particolarmente intensa, con pubblicazioni, riconoscimenti e partecipazioni a iniziative in Italia e all’estero. Nel 2026, tra gli altri incarichi e riconoscimenti, figura proprio la nomina alla Presidenza del Caffè Letterario Federiciano di Reggio Calabria, tappa che precede questa nuova designazione regionale.

In vista dell’Assemblea Internazionale del 2027, il nuovo incarico potrà rappresentare un’occasione di confronto tra differenti esperienze culturali, di valorizzazione della produzione letteraria e di promozione della Calabria all’interno della rete dei Caffè Letterari Federiciani.

“Porterò con me – sottolinea Panuccio – non soltanto il nome della Calabria, ma la sua anima: la forza delle sue radici, la bellezza della sua cultura, le voci dei suoi autori e quella straordinaria capacità di trasformare memoria e sentimento in parola. Cercherò di svolgere questo incarico con dedizione, serietà e amore per la cultura, custodendo la fiducia che mi è stata accordata“.

Una nomina che segna dunque una nuova tappa nel percorso di Cinzia Panuccio, già Presidente del Caffè Letterario Federiciano di Reggio Calabria e ora chiamata a rappresentare la propria regione in una dimensione più ampia. “Ci sono riconoscimenti che si accolgono con orgoglio e altri che si custodiscono nell’anima. Questa nomina, per me, sarà entrambe le cose“.