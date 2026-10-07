“La Regata del Mediterraneo” entra nel vivo: in piazza Duomo le barche diventano opere d’arte | FOTO

Reggio Calabria entra nel vivo della XXI Royal Edition de “La Regata del Mediterraneo”, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026, con uno degli appuntamenti più suggestivi e originali di questa edizione. Da questa mattina Piazza Duomo si è trasformata in un grande laboratorio creativo a cielo aperto, dove ha preso il via la decorazione artistica dal vivo delle imbarcazioni che nei prossimi giorni saranno protagoniste della competizione nello Stretto.

Sotto gli occhi di cittadini e turisti, le barche vengono progressivamente trasformate attraverso colori, immagini, segni grafici e interpretazioni artistiche ispirate al Mediterraneo, al mare, alla storia, alle tradizioni e all’identità di Reggio Calabria. Un processo creativo che il pubblico può seguire dal vivo, osservando passo dopo passo la nascita delle opere.

Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane, chiamati non soltanto a decorare le imbarcazioni, ma a reinterpretarle artisticamente, dando a ciascuna un carattere e un linguaggio visivo riconoscibile.

Le barche della Regata, già caratterizzate da un particolare design ispirato alle antiche imbarcazioni greco-romane, diventano così il punto d’incontro tra memoria e contemporaneità: forme che richiamano la storia del Mediterraneo vengono rivestite di nuovi colori e nuovi simboli, attraverso lo sguardo e la creatività delle giovani generazioni.

Accanto alla decorazione artistica delle imbarcazioni, Piazza Duomo ospita anche laboratori ludico-ricreativi ed educativi dedicati ai più piccoli, curati dalla FISM Provinciale di Reggio Calabria con il Kids Club, in collaborazione con UNICEF Provinciale di Reggio Calabria.

Un’attività pensata per coinvolgere i bambini e le famiglie, in modo diretto e creativo, avvicinandoli ai temi del mare, del Mediterraneo, della città e della mobilità. Tra le iniziative previste, anche un laboratorio speciale realizzato in collaborazione con ATAM Reggio Calabria: i bambini saranno invitati a colorare e personalizzare un disegno raffigurante un autobus, immaginando attraverso forme, colori e simboli il proprio modo di raccontare Reggio Calabria e il Mediterraneo.

I disegni realizzati diventeranno parte di un progetto più ampio: un autobus del servizio ATAM sarà infatti decorato con le creazioni dei bambini, portando idealmente il laboratorio di Piazza Duomo sulle strade della città. Un modo originale per unire creatività, partecipazione e mobilità urbana, facendo viaggiare i colori e le idee dei più piccoli anche oltre i giorni della manifestazione.

La decorazione proseguirà anche nella giornata di domani, confermando Piazza Duomo come luogo di incontro tra arte, sport, scuola e territorio, per poi trasferire le barche sul Lungomare Falcomatà per la regata in notturna di venerdì 9 e sabato 10 ottobre.

La XXI Royal Edition, sostenuta dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico dedicato ai Grandi Eventi Sportivi 2026, presenta quest’anno anche una grande novità: la Regata si svolgerà in notturna, con il campo di gara illuminato e lo Stretto trasformato in un suggestivo palcoscenico naturale.

Dal cuore di Piazza Duomo alle acque dello Stretto, la Regata del Mediterraneo conferma così la propria vocazione a essere non soltanto una competizione sportiva, ma un progetto capace di raccontare Reggio Calabria attraverso creatività, giovani, cultura, identità e partecipazione.