La Rai celebra il reggino Luciano Rispoli a 10 anni dalla morte: omaggio al grande conduttore

In ricordo di Luciano Rispoli, morto il 26 ottobre 2016, Rai Cultura propone lunedì 26 ottobre alle 08.05 e alle 19.25 su Rai Storia, una biografia inedita del giornalista e conduttore televisivo e radiofonico. Lo speciale ricostruisce il percorso professionale e artistico di Rispoli (nato a Reggio Calabria nel 1932), dagli esordi come radiocronista sino ai programmi televisivi e alla dirigenza Rai. La sua prima rubrica è ‘La radio per le scuole’ seguita dai programmi ‘Il Buttafuori’, ‘Il vostro juke box’, ‘Radiostop’, ‘La Corrida: dilettanti allo sbaraglio’ e, soprattutto, ‘Bandiera gialla’ del 1965, che vede la conduzione di Arbore e Boncompagni.

La trasmissione farà epoca e contribuirà a modificare costumi e cultura, influendo sul linguaggio con la diffusione del termine ‘beat’, prima sconosciuto in Italia. Seguono ‘Gran varietà’ che va in onda per oltre 600 puntate, tutte le domeniche mattina su Radio 2 dal 1966 al 1979 condotta da Renato Rascel e Delia Scala. Sempre di Rispoli è un altro programma storico che per primo introduce la presenza del pubblico in diretta radiofonica: ‘Chiamate Roma 3131’. Nel 1975 Rispoli inventa il primo talk show domenicale, ‘L’ospite delle due’ in onda su Rai1.

Ideatore e realizzatore di programmi come ‘Pomeridiana’, ‘Il gioco dei mestieri’, ‘Intervista con la scienza’, ‘Pranzo in tv’, ‘La grande corsa’, ‘Una grande occasione’ e ‘Parola mia’, programma quest’ultimo (1985-1988) di successo che porta la lingua italiana in televisione. Nel 1977 viene nominato direttore Dipartimento scuola educazione della Rai, incarico che ricoprirà per 10 anni. Testimonial dell’ingresso dell’Italia nell’euro, Rispoli viene scelto da Poste Italiane per comparire su 20 milioni di depliant che vengono spediti per annunciare e spiegare gli imminenti cambiamenti. La capacità di Rispoli di coniugare ascolti e gradimento con curiosità, garbo e contenuti: “una televisione garbata che riesce a farsi ascoltare“, l’idea di televisione che, secondo le sue stesse parole, Rispoli ha avuto e che ha trasmesso al pubblico.