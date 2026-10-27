La rabbia dei giovani nelle piazze: a Reggio Calabria un incontro per capire cosa c’è dietro le proteste e le violenze

Cosa si nasconde dietro la rabbia dei giovani che nelle ultime settimane si è manifestata nelle piazze di Milano, Torino e Bologna? È l’interrogativo al centro dell’incontro pubblico “Rabbia giovane”, in programma venerdì 30 ottobre alle ore 18:30 a Reggio Calabria, nella sede del Circolo “Reggio Sud”, in via Sbarre Inferiori 84.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, che vedrà la partecipazione di numerosi giovani e studenti per affrontare le ragioni del malessere generazionale, il rapporto tra protesta e violenza e la capacità della politica di interpretare le esigenze delle nuove generazioni.

L’iniziativa, a ingresso libero, è stata fortemente voluta dal Circolo “Reggio Sud” e dal collettivo “Strada Comune”, con l’obiettivo di dare voce direttamente ai giovani, considerati i protagonisti di una forma di ribellione che gli organizzatori definiscono ibrida, sospesa tra mobilitazione digitale e bisogno di appartenenza sociale.

La rabbia dei giovani dopo i disordini di Milano, Torino e Bologna: il dibattito a Reggio Calabria

Al centro dell’incontro ci saranno i recenti disordini nelle città di Milano, Torino e Bologna, episodi che hanno riacceso il confronto sul disagio giovanile, sulle manifestazioni di protesta e sugli atti di violenza e saccheggio.

Gli organizzatori intendono andare oltre la cronaca degli scontri per interrogarsi sulle cause del fenomeno e sulle sue caratteristiche. L’obiettivo è comprendere se dietro le manifestazioni di rabbia esista un malessere sociale reale e diffuso oppure se determinate forme di violenza siano riconducibili soltanto ad alcune frange dei movimenti di protesta.

Un altro aspetto centrale sarà il ruolo della politica, chiamata a confrontarsi non soltanto con la necessità di rispondere agli episodi di violenza, ma anche con le richieste e le difficoltà espresse dalle nuove generazioni.

Una ribellione tra social network e bisogno di comunità

Uno dei temi principali della serata sarà il carattere ibrido della mobilitazione giovanile, che unisce due dimensioni apparentemente differenti.

Da una parte c’è il richiamo alla partecipazione attraverso il digitale e i social network, strumenti che consentono ai giovani di organizzarsi, confrontarsi e mobilitarsi rapidamente. Dall’altra emerge la volontà di costruire un legame sociale comunitario, fondato sulla presenza fisica, sull’incontro e sulla condivisione di esperienze nel mondo reale.

È proprio questa combinazione tra dimensione digitale e partecipazione diretta a rappresentare uno degli elementi sui quali si concentrerà il confronto, con l’intenzione di ascoltare in prima persona i giovani che, anche per ragioni anagrafiche, appartengono alla generazione protagonista del dibattito.

Disagio giovanile e violenza: le quattro domande al centro dell’incontro

Il dibattito cercherà di rispondere a quattro questioni fondamentali emerse nelle ultime settimane.

La prima riguarda l’esistenza di un disagio autentico tra i giovani: le proteste sono l’espressione di difficoltà concrete e di un malessere sociale che non ha trovato altri canali di ascolto?

La seconda questione riguarda il rapporto tra protesta, violenza e saccheggi. Gli episodi verificatisi durante i disordini sono connaturati al modo in cui questi giovani esprimono la propria rabbia oppure rappresentano comportamenti attribuibili soltanto a determinate frange?

Un terzo interrogativo riguarda i tempi della protesta: perché questo disagio, se già presente, si è manifestato soltanto adesso?

Infine, il confronto si concentrerà sulle risposte della politica. Le istituzioni hanno reagito adeguatamente agli episodi di violenza e saccheggio, ma hanno dimostrato la stessa attenzione nei confronti del malessere sociale che, secondo diverse interpretazioni, questi giovani rappresentano?

Da Demetrio Delfino agli studenti: chi parteciperà al confronto

A moderare l’incontro sarà Valentina Vita, segretaria del collettivo “Strada Comune”.

Interverranno Demetrio Delfino, consigliere comunale di Reggio Calabria; Francesco Sorrenti, analista politico; Jacopo Vita, studente di Medicina; ed Hermes Praticò, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Reggio Calabria.

A concludere i lavori sarà il filosofo reggino Gianfranco Cordì, al quale sarà affidata una sintesi degli interventi e delle riflessioni emerse durante il dibattito.

Il suo contributo sarà finalizzato a individuare un possibile orientamento comune e un orizzonte di senso condiviso, alla luce degli avvenimenti recenti e delle diverse posizioni espresse dai relatori.

Delfino: “questa volta, gli sdraiati ci hanno, davvero, sorpreso”

Sul significato delle proteste giovanili interviene il consigliere comunale Demetrio Delfino, che invita a riflettere sull’immagine spesso attribuita alla Generazione Z e sul cambiamento rappresentato dalle recenti mobilitazioni.

“Troppe volte abbiamo detto che la Gen Z era composta da sdraiati; ragazzi e ragazze sempre alle prese con il loro smartphone sul divano di casa. Questa volta, gli sdraiati ci hanno, davvero, sorpreso. E dobbiamo riuscire a capire, se in bene o in male”, ha dichiarato Delfino.

Una riflessione che mette al centro la necessità di comprendere le motivazioni della partecipazione giovanile, senza fermarsi alle rappresentazioni consolidate delle nuove generazioni.

Valentina Vita: “forse la politica ha sottovalutato le richieste delle generazioni più giovani”

A richiamare l’attenzione sul rapporto tra giovani e istituzioni è anche Valentina Vita, segretaria del collettivo “Strada Comune”, che pone l’accento sulla possibile mancanza di interlocutori capaci di ascoltare e interpretare il disagio generazionale.

“Forse la politica ha sottovalutato le richieste delle generazioni più giovani. O, forse, nessuno è riuscito a capire questi ragazzi, che si sono trovati, alla fine, a far fronte alla totale mancanza di interlocutori”, ha aggiunto Vita.

Le sue parole introducono uno dei nodi centrali dell’iniziativa: comprendere se la rabbia giovanile possa essere collegata anche alla difficoltà di instaurare un dialogo stabile tra le nuove generazioni e il mondo politico e istituzionale.

“Rabbia giovane” a Reggio Calabria: appuntamento venerdì 30 ottobre, ingresso libero

L’incontro si svolgerà venerdì 30 ottobre alle ore 18:30, nella sede del Circolo “Reggio Sud”, in via Sbarre Inferiori 84, a Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa dal Circolo “Reggio Sud” e dal collettivo “Strada Comune”, sarà aperta al pubblico con ingresso libero e punta a favorire il confronto tra studenti, giovani, esponenti politici e rappresentanti del mondo culturale.

Al centro resterà una questione che gli organizzatori ritengono fondamentale: capire cosa esprimano realmente le proteste delle nuove generazioni e quali risposte possano essere individuate per affrontare il disagio sociale senza confonderlo con gli episodi di violenza.