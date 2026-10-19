La protesta degli autotrasportatori è arrivata anche a Reggio Calabria: presidio in corso allo svincolo di Gallico, rischio paralisi | FOTO e VIDEO

La protesta degli autotrasportatori raggiunge anche Reggio Calabria. Questa mattina, lunedì 19 ottobre, a partire dalle ore 10:30, numerosi camion si sono concentrati nei pressi della rotatoria dello svincolo di Gallico, nella zona nord della città, nell’ambito della mobilitazione contro il caro carburante che da giorni interessa la Calabria e altre regioni del Mezzogiorno. Come mostrano le immagini dall’alto, diversi mezzi pesanti sono disposti lungo gli accessi e nelle immediate vicinanze della rotatoria. Non si tratta tuttavia di un blocco totale della circolazione: il traffico continua a transitare, seppure con possibili rallentamenti dovuti alla presenza dei camion e alla protesta in corso.

Camion alla rotatoria di Gallico, circolazione ancora non completamente congestionata

Il presidio interessa uno degli snodi viari più importanti della periferia settentrionale di Reggio Calabria, utilizzato quotidianamente da numerosi automobilisti. Le immagini a corredo dell’articolo documentano la presenza di tir, camion e automobili lungo la rotatoria e le strade di collegamento. Alcuni mezzi pesanti occupano parte della carreggiata, mentre altri veicoli continuano a percorrere l’intersezione. La situazione appare quindi caratterizzata da una circolazione parzialmente condizionata dal presidio, piuttosto che da una chiusura completa dello svincolo. Resta da valutare l’evoluzione della protesta nelle prossime ore e l’eventuale intensificazione dei disagi

Caro carburante, la protesta si estende anche a Reggio Calabri

La manifestazione di Gallico si inserisce nel quadro delle proteste degli autotrasportatori calabresi, che da giovedì 16 ottobre stanno organizzando presidi in diversi punti strategici della regione. Dalla Sibaritide al Cosentino, passando per Lamezia Terme, Falerna e Gioia Tauro, la mobilitazione coinvolge numerose aree della Calabria. Al centro delle rivendicazioni ci sono soprattutto l’aumento del prezzo del gasolio, i costi di esercizio e le difficoltà economiche delle imprese di trasporto. L’obiettivo dei manifestanti è richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà del settore, chiedendo misure concrete per garantire la sostenibilità delle attività.

Autotrasportatori, attesa per l’incontro del 20 ottobre

Il presidio di Gallico arriva alla vigilia di una giornata importante per la vertenza. Per martedì 20 ottobre è infatti previsto un confronto istituzionale dal quale gli autotrasportatori attendono risposte alle richieste avanzate durante la mobilitazione. Intanto, anche a Reggio Calabria, la protesta diventa visibile lungo le principali vie di collegamento della città. Alla rotatoria di Gallico i camion continuano a rappresentare il segnale concreto di una mobilitazione che interessa ormai gran parte della Calabria, senza però impedire completamente il passaggio degli altri veicoli.