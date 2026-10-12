La prof. Vingelli a Reggio Calabria per una lezione sugli stereotipi di genere | INFO

Proseguono gli appuntamenti della scuola di politica per giovani donne “Prime Minister”, l’iniziativa formativa promossa sul territorio dall’associazione Arcigay Reggio Calabria “I due Mari”. Il prossimo incontro si terrà sabato 17 ottobre alle ore 16:00, presso la sede di Arci Samarcanda in via E. Cuzzocrea 11 a Reggio Calabria. Ospite e relatrice sarà la prof.ssa Giovanna Vingelli, ricercatrice di Sociologia generale all’Università della Calabria, dove dirige il Centro di Women’s Studies “Milly Villa” ed è delegata del Rettore per le politiche di genere. Esperta riconosciuta nei temi relativi alle disuguaglianze, alla violenza contro le donne e ai movimenti femministi, la prof.ssa Vingelli focalizzerà la sua lezione su cosa voglia dire oggi essere femministe e sugli stereotipi di genere.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di approfondimento per le partecipanti della scuola, offrendo loro strumenti critici e analitici per comprendere le dinamiche sociali e politiche attuali e rafforzare la leadership femminile sul territorio. L’iniziativa è promossa da Arcigay Reggio Calabria grazie al sostegno economico della Fondazione SEMIA.