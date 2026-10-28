“La politica è donna?”, a Roma il confronto tra Castelli, Gelmini, Bergamini e Lucaselli su rappresentanza e pari opportunità

“Non basta aumentare il numero delle donne nelle istituzioni: occorre garantire loro la possibilità concreta di partecipare alle decisioni, assumere responsabilità e ricoprire ruoli di governo”. È questo il tema al centro del panel “La politica è donna?”, che ha aperto la sessione pomeridiana della convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata a Roma da Sud chiama Nord. Protagoniste del confronto Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, Mariastella Gelmini, senatore di Noi Moderati, Deborah Bergamini, deputato di Forza Italia e Ylenja Lucaselli, deputato di Fratelli d’Italia. Quattro esponenti politiche con esperienze e percorsi differenti, riunite per discutere delle opportunità e degli ostacoli che ancora caratterizzano la partecipazione femminile alla vita pubblica. A moderare l’incontro è stata Rita Lofano, direttore responsabile dell’agenzia AGI.

Donne e politica, il confronto alla convention di Sud chiama Nord

Il dibattito ha affrontato una questione che va oltre la presenza numerica delle donne nelle assemblee elettive e negli organismi istituzionali: la possibilità di esercitare un ruolo effettivo nei processi decisionali. Il panel ha posto l’attenzione sulla necessità di trasformare la rappresentanza femminile in una partecipazione capace di incidere concretamente sulle scelte politiche e amministrative. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alla condizione delle donne nella società e nelle istituzioni, a partire dal rapporto tra merito e quote di genere e dalle difficoltà che possono ostacolare l’accesso alle posizioni di maggiore responsabilità.

Maternità, lavoro e welfare: gli ostacoli alla partecipazione femminile

Tra i principali argomenti affrontati da Castelli, Gelmini, Bergamini e Lucaselli figurano la conciliazione tra maternità e lavoro, il ruolo del welfare e la distribuzione delle responsabilità familiari. Il confronto ha evidenziato come, per molte donne, la libertà di scegliere il proprio percorso professionale o politico continui a essere condizionata dal peso delle attività di cura e dalle difficoltà nel conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi e istituzionali. In questo contesto, è stata posta l’attenzione anche sull’importanza dei modelli femminili di riferimento e sulla qualità della rappresentanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione che non si limiti alla presenza formale nelle istituzioni, ma si traduca in reali opportunità di responsabilità e di governo.

Il futuro della politica tra leadership femminile e intelligenza artificiale

Uno spazio del dibattito è stato dedicato anche alle trasformazioni tecnologiche e alle sfide che attendono la società nei prossimi anni. In particolare, è stato affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e della necessità di governarne gli effetti, mantenendo al centro le persone e il loro ruolo nei processi di cambiamento. Un argomento che si affianca alla riflessione sulla partecipazione femminile e sulla capacità delle istituzioni di affrontare le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche.