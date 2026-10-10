La NOVA Basket sfiora il colpo a Catania | DETTAGLI

Sfuma nel finale l’impresa della NOVA Basket, che al PalaDaVinci di Catania esce a testa altissima ma sconfitta 96-86 dai padroni di casa dell’ALFA. Una partita equlibratissima, che ha visto i ragazzi di coach Pizzuto e coach Gentile chiudere avanti i quarti “intermedi” ma lasciarsi sfuggire negli ultimi minuti la sfida. Rammarico ma orgoglio, per una partita giocata a viso aperto per 40’: non bastano i 21 di Miladinovic, i 16 di De La Cruz, i 15 di Hustak e gli 11 di Carlo Stella. Per Catania sono 30 i punti di Budrys e 26 per Abramo. Resta il rammarico per una partita rimasta aperta fino all’ultimo quarto e nella quale la NOVA ha dimostrato di poter competere alla pari con gli avversari.

ALFA Catania – NOVA Basket 96-89 (16-17; 43-40; 66-67)

ALFA Catania: Lo Iacono 2, Elia 14, Laffitte 10, Torrisi 6, La Spina ne, Budrys 30, Lucca ne, Jovanovic 6, Cavar, Buttafuoco, Dioumessy 2, Abramo 26. Coach: Marisi.

NOVA Basket: Gentile 8, De La Cruz 16, Miladinovic 21, Carlo Stella 11, Isaras ne, Pistoia 3, Hustak 15, Panna 6, La Bua 9, Girgensons ne. Coach: Pizzuto-Gentile.

La partita

La NOVA approccia bene al match, mostrando personalità e capacità di rispondere alle iniziative avversarie. Il primo quarto si sviluppa sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti capaci di chiudere avanti sul 17-16. Nel secondo periodo, però, Catania alza il ritmo e trova maggiore continuità offensiva, riuscendo a ribaltare il punteggio. All’intervallo lungo il tabellone segna 43-40 per i padroni di casa, con la NOVA ancora pienamente in partita. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di coach Pizzuto-Gentile reagisce con determinazione. La NOVA ritrova fluidità in attacco, alza l’intensità e costruisce un parziale che le consente di riprendere il controllo della gara.

La terza frazione si chiude sul 66-67, con gli ospiti nuovamente avanti e la prospettiva di giocarsi tutto negli ultimi dieci minuti. È proprio nel quarto periodo che la sfida vive i suoi momenti più concitati. Le due squadre si alternano al comando, senza che nessuna riesca inizialmente a prendere il largo. La NOVA resta agganciata alla partita e prova a difendere il vantaggio costruito nel terzo quarto, ma nel finale – complice anche l’uscita per 5 falli di uno scatenato De La Cruz – l’ALFA Catania trova le soluzioni offensive necessarie per spezzare l’equilibrio. I padroni di casa piazzano così l’allungo decisivo e gestiscono il margine negli ultimi possessi, fissando il risultato sul 96-89.